KYK Borçları Silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı'ndan sonra gözler Kredi Yurtlar Kurumu Borcu (KYK Borcu) silinecek mi soruları sorulmaya başladı. KYK Borcu Silinecek mi?, KYK borcu yeniden yapılandırılacak mı gibi sorular gündemi meşgul ediyor.

24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur programı ile ilgili eşi Emine Erdoğan'ın Twitter paylaşımın altına bir üniversite öğrencisinin Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı kredi borcunun silinip silinmeyeceğine ilişkin sorusuna '' "Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim" diyerek cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı "100 günlük icraat planı" içerisinde olması beklenen KYK Borçlarının silinmesi konusu maalef icraat planı içerisinde yer almadı. Nisan 2018'de CHP'li bir milletvekili KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ne kanun teklifi vermişti ancak 24 Haziran seçimlerinin araya girmesi sonucu sonuçsuz kalmıştı.

KPSS CAFE KYK BORÇLARININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN TALEPLERİ MİLLETVEKİLLERİNE İLETECEK!

KPSS CAFE olarak bu konu altından KYK borçlarının silinmesini talep eden yorumlar derlenip, düzenlenerek veri haline getirelecek ve TBMM'de görev yapan milletvekillerine iletecek. KYK borçlarının silinmesi ile ilgili taleplerinizi, KYK borçlarının affedilmesi isteklerinizi bu konu altından yorum olarak iletirseniz, biz de milletvekillerine ileterek konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasını sağlamaya çalışacağız.

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