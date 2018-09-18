kyk beslenme yardımı arttı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Bu yıl yurt ücretine zam yapmacağını açıklayan Kredi Yurt Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere verdiği beslenme yardımını da yükseltti.

2017 yılında sabah kahvaltısı için 3.5, akşam yemeği için 7.5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12.5, aylık 375 TL olarak uygulanacak.

17 Eylül 2018 tarihinden gerçeli olmak üzere uygulanmaya başlanan yeni beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için ise 8.5 lira olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liradan 22.5 liraya yükseltildi.

Beslenme yardımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4.5, akşam yemeği için ise 9 lira olmak üzere günlük toplam 13.5 lira uygulanacak.

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