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KYK Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans! Yedeği Biten İller İçin Yurt Başvuruları Başladı!

Kredi Yurtlar Kurumu resmi twitter hesabı üzerinden yurt başvurusu yaptığı halde yurt çıkmayan öğrencilere ikinci şans duyurusu yaptı.

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KYK Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans! Yedeği Biten İller İçin Yurt Başvuruları Başladı!

Kredi Yurtlar Kurumu resmi twitter hesabı üzerinden yurt başvurusu yaptığı halde yurt çıkmayan öğrencilere ikinci şans duyurusu yaptı.

12 Ekim 2018 Cuma 21:45
KYK Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans! Yedeği Biten İller İçin Yurt Başvuruları Başladı!

Kredi Yurtlar Kurumu resmi twitter hesabı üzerinden yurt başvurusu yaptığı halde yurt çıkmayan öğrencilere ikinci şans duyurusu yaptı.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Yedeği biten il ve ilçeler için KYK yurt başvuruları başladı!  Daha önce yurt başvurusu yap(a)mayan üniversiteliler, siz de KYK'lı olmak istiyorsanız; hadi e-devlet'e başvuru yapmaya!.. '' ifadeleri kullanıldı.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu başvurusu turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet üzerinden yapılır. T.C Kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlete giriş yapıp arama bölümüne kyk veya yurt başvuru yazdığınızda çıkan sonuca tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun paylaşımı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.10.2018 21:51
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