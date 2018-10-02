KYK 4. Yedek Yurt Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra yeni bir duyuru daha yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 4. yedek ile yerleşen adaylar belli oldu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 4. yedek sonuçları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda 2018-2019 eğitim/öğretim dönemi ara sınıfları yurt sonuçları sorgulama sayfasını ve sonuçlarına erişmek için aşağıdak sonuçlar bağlantısına tıklayınız.

Sonuçlar için tıklayın

Ayrıca (KYK) Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada özel yetenek sınavı ve lisans tamamlama ile yerleşen, yatay- dikey geçiş yapan öğrenciler için ve yurt dışı başvuruları için ek kontenjanlar dahilinde 3 Ekim 2018 ile 10 Ekim 2018 tarihleri arasında yurtkur resmi internet sitesi üzerinden başvuru alınacağı belirtildi.

Açıklama şöyle;

Ek kontenjan, özel yetenek sınavı veya lisans tamamlama programıyla yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora eğitimi gören ara sınıf öğrencileri dâhil), yurt içi/yurt dışı eğitim programlarına katılan, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler ile diğer öğrencilerin (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA’dan elenen vb.) yurt başvuruları 3-10 Ekim 2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır.

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