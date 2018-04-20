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Kurulacak 15 Üniversitenin Adı ve Kurulacağı Yeri Açıklandı-10 Üniversite Bölünüyor

3 üniversitenin bölünmesi ve 15 yeni üniversitenin kurulması için teklif TBMM'ye geldi.

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Kurulacak 15 Üniversitenin Adı ve Kurulacağı Yeri Açıklandı-10 Üniversite Bölünüyor

3 üniversitenin bölünmesi ve 15 yeni üniversitenin kurulması için teklif TBMM'ye geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:26
Kurulacak 15 Üniversitenin Adı ve Kurulacağı Yeri Açıklandı-10 Üniversite Bölünüyor

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre yeni üniversiteler kuruluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifte 15 yeni üniversite kurulması için tasarıya yer verildi.

3 ÜNİVESİTE BÖLÜNECEK

Öte yandan tasarıda şu üniversitelerin bölünmesi teklif edildi:

Gazi'den Hacı Bayram Veli

İstanbul'dan İbn-i Sina

İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi

Karadeniz'den Trabzon

Selçuk'tan Konya Üniversitesi

Dumlupınar'dan Kütahya

Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler

Erciyes'ten Kayseri

Mersin'den Tarsus

Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi'nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite'sinin kurulacağını kaydetmişti. Erdoğan, 'Adını anmak istemiyorum' diyerek İnönü demek yerine 'mevcut üniversite' demeyi tercih etmişti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış, kurulması planlaan üniversiteleri açıkladı. İşte kurulması planlanan üniversiteler:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri adıyla 13 yeni üniversite kurulacak. İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna üniversiteleri adlarıyla ise iki yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

PEKİ SİZ BU KONUDA NEDÜŞÜNÜYORSUNUZ. YENİ ÜNİVERSİTELERİN NE GİBİ KATKISI OLACAK?

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.04.2018 11:50
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Yusuf 4 saat önce

Doğu illerine gene bişey yok her zamanki gibi

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Tıbbi sekreter 4 saat önce

Atanmadıktan sonra üni açılmış neye yarar işsizim 2 üni mezunuyum torpilim yok ondan işimde yok

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ilys 4 saat önce

universitelerin kurulmasi iyi ama universitelerin bolunmesi nicin niye bolunuyor universiteler ayni sekilde bu kadar universite varken mezun olanlar is buluyor mu bununla ilgili de bir tasari yapsinlar

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Boşver 4 saat önce

Sen önce mezun olanların istihdamını sağlayıp sağlayamadığını kontrol et sonra yeni üniversite açarsın öğrenciler okusun diye mi şehirler kalkınsın diye mi üniversite açılıyor bu ayrımı yapabilmek lazım.

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Poyraz 4 saat önce

Türkiye'nin halihazırda yeni üniversitelere ihtiyacı yoktur.
Asıl mesele verilen eğitim ve bu eğitimden sonraki is fırsatları...
İş fırsatları ile birlikte eğitim seviyesi/düzeyi iyileştirilmelidir.

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Egitimmm 4 saat önce

Evet bir eğitimci olarak eğitim şart kabul ediyorum. Yalnız ben veya bir başkası üniv.mezun olduk işimizi yapamadiktan sonra üniversiteler açılmış neeee açılmamış neee. Birde herşey yolundaymis gibi mülakat geldi zaten kimin sırtı sağlamsa giriyor.

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Necla 4 saat önce

Önemli olan üniversitelerin açılışı değil marifet kaliteli,verimli elemanlar yetiştirmek.İş yok bir çok alan açılıyor ne işe yarar sizce? Ortalık dolu üniversite mezunu

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Çevre sağlığı 4 saat önce

Bu söylediklerimiz hepsi doğru olabilir.Ama herkes emeğinin karşılığında ve de torpilsiz atansa. Nerde eeeeeeeeer

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