Kurulacak 15 Üniversitenin Adı ve Kurulacağı Yeri Açıklandı-10 Üniversite Bölünüyor

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre yeni üniversiteler kuruluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifte 15 yeni üniversite kurulması için tasarıya yer verildi.

3 ÜNİVESİTE BÖLÜNECEK

Öte yandan tasarıda şu üniversitelerin bölünmesi teklif edildi:

Gazi'den Hacı Bayram Veli

İstanbul'dan İbn-i Sina

İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi

Karadeniz'den Trabzon

Selçuk'tan Konya Üniversitesi

Dumlupınar'dan Kütahya

Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler

Erciyes'ten Kayseri

Mersin'den Tarsus

Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi'nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite'sinin kurulacağını kaydetmişti. Erdoğan, 'Adını anmak istemiyorum' diyerek İnönü demek yerine 'mevcut üniversite' demeyi tercih etmişti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış, kurulması planlaan üniversiteleri açıkladı. İşte kurulması planlanan üniversiteler:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri adıyla 13 yeni üniversite kurulacak. İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna üniversiteleri adlarıyla ise iki yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

PEKİ SİZ BU KONUDA NEDÜŞÜNÜYORSUNUZ. YENİ ÜNİVERSİTELERİN NE GİBİ KATKISI OLACAK?

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