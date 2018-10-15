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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs Başvuruları Ne Zaman?

Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarından sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak sorusu ise en çok aranan soruların başında geliyor. KYK önemli konulardaki açıklamalarını ilk önce resmi sitesi üzerinden yapıyor ancak KYK burs başvuruları ile ilgili şuana kadar yapılan bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Sosyal medya platformu olan Twitter'ı aktif olarak kullanan KYK buradan da bir açıklama yapmadı.

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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs Başvuruları Ne Zaman?

Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarından sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak sorusu ise en çok aranan soruların başında geliyor. KYK önemli konulardaki açıklamalarını ilk önce resmi sitesi üzerinden yapıyor ancak KYK burs başvuruları ile ilgili şuana kadar yapılan bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Sosyal medya platformu olan Twitter'ı aktif olarak kullanan KYK buradan da bir açıklama yapmadı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:55
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs Başvuruları Ne Zaman?

Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarından sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak sorusu ise en çok aranan soruların başında geliyor. KYK önemli konulardaki açıklamalarını ilk önce resmi sitesi üzerinden yapıyor ancak KYK burs başvuruları ile ilgili şuana kadar yapılan bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Sosyal medya platformu olan Twitter'ı aktif olarak kullanan KYK buradan da bir açıklama yapmadı. 2017 yılında başvuruların 16 Ekim 2017 tarihinde başladığı dikkate alınırsa 2018 KYK başvurularının da bu hafta içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR BAŞVURULARIN AÇILMASI BEKLENİYOR!

Üniversite öğrencilerinin maddi giderlerini karşılayabilmek için başvuruda bulunacağı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kyk.org.tr sitesi üzerinden online olarak e-devlet şifresi ile kabul edilecek. 2017 yılında 16 Ekim'de başlayan KYK burs başvuruları baz alındığında 2018 KYK burs başvurularının da bu hafta başlayacağı öngörülüyor. Yani kısacası KYK burs başvuruları için çok az bir süre kaldı...

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı ile ilgilil geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu ve burs ücretlerinin arttığını duyurmuştu. Buna göre KYK burs üccretleri şöyle oldu;

Lisans okuyacak öğrenciler için aylık 500 TL burs verilecek.
Yüksek Lisans yapacak öğrenciler için aylık 1.000 TL burs verilecek.
Doktora yapacak öğrenciler için aylık 1.500 TL burs verilecek.

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya kredi başvuruları e-devlet üzerinden online olarak yapılır. e-Devlet şifresi olan her öğrenci kyk.org.tr internet sitesi üzerinden belirlenen tarihler arasında açlan başvuru linki üzerinden yapılacak. E-devlet şifreniz yoksa bir PTT şubesine gidip, kimliğiniz ile e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.

Eğer daha önce e-devlet şifresi aldıysanız ve unuttuysanız turkiye.gov.tr internet sitesi üzerindeki şifremi unuttum yönergelerini izleyerek yeniden şifrenizi alabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
kredi yurtlar kurumu kyk burs başvuruları zaman
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