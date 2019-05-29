Köy Okulu Örnek Projesi İle Birinci Oldu

Konuyla ilgili bilgi veren okul müdürü Emrah BEKTAŞ: “Bilinçli Davranışları Geliştirme Kartları Projesi Ceylanpınar Yeşiltepe ilk ve ortaokulunda (köy okulu) yaklaşık olarak 7 aydır uygulanıyor. Bu proje ile asıl amaç öğrencilerin hem ders içi hem de ders ve okul dışında olumlu davranışlarını teşvik etmektir. Haftalık en fazla yeşil kart toplayan öğrencilere haftalık hediyeler (çanta,defter,kalem, silgi vb kırtasiye malzemeleri) ile ödüllendiriliyor. Aylık bazda en çok yeşil kart toplayan öğrencilere ise zeka oyunları( satranç takımı v.b) hediyeler verilmektedir. Dönem sonunda birincisine kol saati sene sonu birincisine ise bisiklet hediye edilmektedir. “ dedi.

Şanlıurfa gibi büyük bir şehirde bir köy okulunun finallere kalmasının önemine değinen Bektaş: “Şanlıurfa il milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği eğitimde örnek uygulamalar isimli yarışma düzenlendi. Bu bağlamda 2 milyon nüfuslu Şanlıurfa ili genelinde uygulanan örnek proje ve çalışmaları il milli eğitim müdürlüğü sergiye açarak bir yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışma sonucunda Yeşiltepe ilk ve ortaokulu derece yaparak Yöneltme-Yönlendirme ve Rehberlik kategorisinde köy okulumuz Ceylanpınar genelinde finale kalan tek okul olmuş ve Şanlıurfa genelinde il birincisi olarak büyük bir başarı elde etmiştir.” Dedi.

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