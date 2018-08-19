''KONTENJANI BOŞ KALAN LİSELER TALEP OLAN LİSEYE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya LGS’ye ilişkin yaptığı açıklamada, “ Yüz binlerce öğrenci boşta kaldı, hak ettikleri liselere giremedi, okumak istemedikleri lise türlerini tercihe zorlandı. Tercih edilmeyen okul türlerinin kontenjanlarının yarısı boş kaldı.“ dedi.

Milli Eğitim Bakanına çağrımızı yeniliyoruz diyen Yıldırım Kaya, “LGS sonuçları ne öğrencileri ne de velileri memnun etti. Gelin bu bayramda öğrencilere ve velilere bir müjde verin, kontenjanları boş kalan liseleri talep edilen lise türlerine dönüştürün.” diye seslendi.

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın o açıklaması:

Kontenjanı Boş Kalan Liseler Talep Olan Liseye Dönüştürülsün

Bir öğretimden başka bir öğretim düzeyine geçiş model düşünün kurgulayanlar ve uygulananlarda sonuçlarına inanmasın. Öyle bir model ki tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandığında yüz binlerce kontenjan boş kalsın, on binlerce öğrenci açıkta kalarak mağdur olsun. Modelin açtığı yaralar öyle derin ki, ek kontenjan ve yerleştirmeler ile tercih ve nakillerde yaraya derman olmuyor. Bakanlık tarafından “dördüncü nakil sonunda taşlar yerli yerine oturacak” sakinleştiricisi yapılsa da açılan yaranın sızısı dinmek bilmiyor. Bakanlık, başka alanlarda yürüttüğü faaliyetlerden genel tasarruf talimnamesine uyarak tasarruf yapmaya yönelirken, kontenjanı boş kalmış liseleri ihtiyaç ve talep olan liselere dönüştürerek tasarruf yapma yoluna gitmeye direnç gösteriyor.

Çok açık ve net; bunca yönlendirmeye, propagandaya ve teşvike rağmen iktidarın gözdesi Anadolu İmam Hatip Liselerinin kontenjanları boş kaldı. Bir tarafta büyük harcamalar ve yatırımlar yapılarak oluşturulan bu liselerin binalarının derslikleri boş kalırken, diğer tarafta yoğun talep nedeniyle sınıf mevcutları artan Akademik Liselerde ikili öğretime geçilmesinin hazırlıkları yapılıyor. Bunun adil ve hakkaniyete uygun olduğunu kim iddia edebilir? Kamunun okulları bütün toplumun okullarıdır. Okullar arasında ayrım yapmak vicdanen ve etik olarak doğru değildir. Zorlama ve dayatma yöntemlerle parlatmaya çalıştığınız AİHL dönüştürdüğünüz liseleri şimdi yeniden ihtiyaç ve talep doğrultusunda Akademik Liselere dönüştürerek hiçbir öğrencinin açıkta kalmamasını sağlayabilirsiniz.

Buradan Milli Eğitim Bakanına seslenmek istiyorum. Gelin bu dönüşümü zaman kaybetmeden gerçekleştirin. Gerçekleştiremiyorsanız neden gerçekleştirmediğinizi kamuoyuna açıklayın. Veliler ve eğitim kamuoyu sizden bu yönde açıklama yapmanızı, adımlar atmanızı bekliyor. Kontenjanları ve derslikleri boş kalmış liselerin bahçeleri çocukların sesleriyle şenlensin istiyoruz. Talep gören liselerin kontenjanlarını artırdık diyerek aileleri ve çocukları çok programlı liselere göndermekten vaz geçin. Her çocuk istediği ve başaracağına inandığı liseye kayıt yaptırsın. Sorunu çözüyormuş gibi yapıp etrafına dolanmak her şeyden önce eğitim biliminin temel ilkelerine uymamak anlamına gelmektedir. Bilimin evrensel ilkelerine ve değerlerine inanmış insanların bu ilkeleri baypas edeceğini düşünmekten bizi alıkoyun.Yoksa sizlerin de ardıllarınızdan bir farkınız kalmayacak, inanılırlık ve güvenilirlik noktasında sorgulanmanız kaçınılmaz olacaktır. Çok zamanda az şey yapanlardan olmamak, az zamanda çok şey başaranlardan olmak bu tür durumlarda cesaretli adımlar atmaktan geçmektedir. Eğitim sisteminin sırtında yeni kamburların oluşmasını engellemek ancak bu yolla mümkün olabilir.

Sonuç olarak, okulların açılmasına az zaman kaldı. Ne olacağına ilişkin belirsizlikler, ailelerde endişeli bekleyiş devam ediyor. Bu belirsizliğe zaman kaybetmeden son vermek gerekiyor. Ayrıca sınıf tekrarını ve okul terklerini azaltmanın yolu çocukları okumak istedikleri ve başaracaklarını inandıkları programları seçmekte özgür bırakmaktan geçmektedir. Eğitim sisteminin birikmiş çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları çözmek geniş mutabakatlar ve ortak akıl birliktelikleri kurmakla olanaklıdır. Sorunların çözümünde taraf olmak, muhatap alınmak demokratik katılımcılığın temel ilkelerindendir. Bu ilkelerin yerine getirilmesinin toplumsal sorumluluğun gereği, istencimizin ise bu yönde adım atılması olduğunu ifade etmek istiyorum.

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