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Kılıçdaroğlu : Bütün Eğitim Harcamaları Devlet Tarafından Karşılanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü programında konuştu.

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Kılıçdaroğlu : Bütün Eğitim Harcamaları Devlet Tarafından Karşılanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü programında konuştu.

08 Nisan 2018 Pazar 13:56
Kılıçdaroğlu : Bütün Eğitim Harcamaları Devlet Tarafından Karşılanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da 'Dünya Romanlar Günü' programında konuştu.

Eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan ve burada eğitimin tamamiyle devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "'Eğitim harcamaları kesinlikle aileye yük olmamalıdır ve bütün eğitim harcamaları defter kalem kitap servis tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. Eğitimi 12 yıl zorunlu hale getirirseniz çocuk yaşta evlilikler de kesilmiş olur. Sosyal yardımlar bir haktır.

YOKSULLUĞU BU COĞRAFYADA BİTİRECEĞİZ

Yoksulluğu bu coğrafyada bitireceğiz. Sizin içinizde Man Adası'nda şirketi olan var mı? Sizin vergi dairelerinde kaydınız yok ama siz çocuğunuz doğduktan itibaren bu ülkede vergi verirsiniz. Ama bu ülkeyi yönetenler sizin ödediğiniz vergileri vermemek için Man Adası'na giderler şirket kurarlar. 2019'da önümüzde iki seçenek var. Roman kardeşimiz der ki bana iş bulacaksın demokrasi içinde düşüncelerini ifade edecek. İkinci seçenek tek adam rejimi. Konuşmayacaksın. Demokrasi mi, dikta yönetimi mi? Bu iş demokrasi işidir.

DEMOKRASİDE HERKES DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKCA İFADE EDEBİLMELİ

Demokraside herkes düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli. Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş ben Fatih'ten beri buradayım hala 3. sınıf vatandaş... Biz ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz al bayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasıyız. İlk 3 yıl içinde hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir sözünü veriyorum. Haram yemeyen herkes bunu yapar. CHP ezilenlerin partisidir, kul hakkı yiyenlerin partisi değildir. Bütün dünyadaki Romanların Romanlar Günü'nü kutluyorum. 2019 demokrasi yılı olsun." ifadelerini kullandı.  Ekonomi haberleri , Eğitim Haberleri, gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
CHP GENEL BAŞKANICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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