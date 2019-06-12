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Karne Nedeniyle Öğrenciye Ceza Verilmemeli

Öğrencinin akademik başarısını doğrudan etkileyen pek çok temel faktör olduğunu belirten Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli, veliler başarılı ya da başarısız gibi genellemelerden kaçınmalı, karneyi bir fırsat olarak değerlendirmeli” uyarısında bulundu

Karne Nedeniyle Öğrenciye Ceza Verilmemeli

Öğrencinin akademik başarısını doğrudan etkileyen pek çok temel faktör olduğunu belirten Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli, veliler başarılı ya da başarısız gibi genellemelerden kaçınmalı, karneyi bir fırsat olarak değerlendirmeli” uyarısında bulundu

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:00
Karne Nedeniyle Öğrenciye Ceza Verilmemeli

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. İyi ya da kötü bütün öğrenciler karnelerini alacak. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, çocukları karne ile eve gelecek olan velilere önerilerde bulundu.

Çocuğunuzu Başkasıyla ya da Kendinizle Kıyaslamayın

Karne ile öğrencilerin akademik düzeylerinin anlaşılmaya çalışıldığını anımsatan Doç. Dr. Coşkun, “Bu düzeyin ölçütü kimi zaman öğretmen kimi zaman daha başarılı ya da başarısız olarak görülen bir sınıf arkadaşı ya da ebeveynlerin kendi okul geçmişleridir. Aslında bu ölçütlerin tümü yanlıdır ve ölçme değerlendirme açısından hata barındırır. Eğitimde ölçmenin konusu insan davranışı olduğu için başarı ve başarısızlık kavramları çok titizlikle kullanılmalıdır” diye konuştu.

Karne Ne Anlatmaz?

Bir öğrencinin akademik gelişimini doğrudan etkileyen en temel faktörlere dikkati çeken Doç. Dr. Yelkin Diken Coşkun, bunları şöyle sıraladı:

“Karneler, çocukların bir yıl boyunca boyunun ne kadar uzadığını, kaç kilo aldığını, ne kadar sağlıklı beslendiğini, uyku ve ders çalışma düzenini, kaç kez hasta olduğunu, haftada kaç kez spor yaptığını, en yakın arkadaşlarını, akranlarıyla nasıl vakit geçirdiğini, okulunu ve öğretmenlerini ne kadar sevdiğini, derste kaç kere söz alarak konuştuğunu, ailesiyle olan uyum ve etkileşimini, akademik ve sosyal ortamlarda kendisi ve çevresi hakkındaki duygu ve düşüncelerini, bir sorunla karşılaştığında nasıl davrandığını, en sevdiği dersi ve bu dersi neden sevdiğini, kitap okuma becerisinin nasıl geliştiğini, yılda kaç deney yaptığını, tatillerini nasıl geçirmek istediğini, hobilerini, kariyer hedefini ve bu hedef için neler yaptığını anlatmaz.”

Çözüm Üretilmeli

“Karnelerde anlatılmayan bu özellikleri düşünerek karneyi çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olacak bir araç olarak görmek gerekiyor” diyen Doç. Dr. Coşkun, “Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli. Karnenin amacı öğrencinin akademik gelişimini kendisine yansıtmaktır. Eğer akademik gelişimi ile ilgili bir problem yaşanıyorsa bunun nedeni öğrenci ile birlikte belirlenmeli ve onun katılımıyla çözüm üretilmelidir. Karneyle bir derse ait notları düşük ya da başarısız olarak değerlendirmeyip o dersle ilgili öğrencinin gelişim ihtiyaçlarını öğrenmede bir fırsat olarak görmek ve bu yönde eyleme geçmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Çocuğun Kendi Karnesini Nasıl Değerlendirdiğini Anlayın

Ebeveynlere “başarılı ya da başarısız gibi genellemelerden kaçınmaları” önerilerinde bulunan Doç. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Öncelikle öğrencinin kendi karnesini nasıl değerlendirdiğini anlamalılar. Öğrencinin karneye ya da bir dersin başarı notuna yüklediği anlam düşünülenden çok farklı olabilir. Bunu bile anlamak çok şeyi değiştirebilir. Karneyi öğrencilerin kendilerine hedef koymak için bir fırsat olarak görmesi sağlanmalı. Bu nedenle ebeveynler de karneyi çocuklarının akademik ve sosyal gelişimine destek olunması gereken özellikleri belirlemede bir yardımcı olarak kullanmalı. Karne bir sonuç değil yaşam boyu süren gelişimine kısa süreli katkı sunan bir araç olarak görüldüğü takdirde etkili olacaktır.”

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karne nedeniyle öğrenciye ceza verilmemeli
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