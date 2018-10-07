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Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan burs programı için başvurular başladı. Jean Monnet Burs Programı Başvuruları 4 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

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Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan burs programı için başvurular başladı. Jean Monnet Burs Programı Başvuruları 4 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

07 Ekim 2018 Pazar 12:27
Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 akademik yılı aday başvuruları başladı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 4 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

Söz konusu programla, 2019-2020 akademik yılı çerçevesinde 180 kişiye, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlanacak. 180 bursiyere toplam 6 milyon EURO tutarında burs verilmesi öngörülüyor.

Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi kapsamında, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlıyor. Burstan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 180 kişi faydalanmıştı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
jean monnet burs programı başvuruları başladı
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