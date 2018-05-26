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İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki kararda İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans, önlisans ve lisansüstü eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki kararda İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans, önlisans ve lisansüstü eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:37
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Değişti

İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans, önlisans ve lisansüstü eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar şu şekilde;

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Burs ve indirim

MADDE 42 – (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alıp ve başarılı oldukları yerel kredili derslere, EYK kararı ile ilgili lisansüstü eğitiminde verilen yerel kredili derslerin %50’sini geçemeyecek şekilde muafiyet verilir. Sayılan bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde ilgili enstitüye başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.”

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

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Son Dakikaİzmir Ekonomi ÜniversitesiResmi Gazete
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