İTÜ’nün genç mimar adayları Kalebodur’la sahada uygulama yaptı

Geliştirdiği inovatif ürün ve teknolojilerle mimarlara ilham veren Kalebodur, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ‘Mimarlıkta Yapı ve Yapım Yöntemleri Dersi’ kapsamında bir araya geldi.

‘Seramik Esaslı Dış Duvar Kaplama Uygulaması’ dersine kayıtlı üç yüz öğrencinin katıldığı etkinlikte, Kalebodur uzmanları tarafından, mimarlık öğrencilerine porselen karo ve Kalesinterflex cephe kaplama eğitimi uygulamalı olarak anlatıldı. Uzmanların anlatıklarını büyük bir ilgi ve merakla dinleyen genç mimar adayları, uygulama kolaylığı ve esnekliğiyle mimari projelerin vazgeçilmez ürünü haline gelen Kalesinterflex ve değişik ebat, yüzey, doku alternatifleriyle, dış koşullara son derece dayanıklı ‘Porselen Karo’larla kaplama uygulamaları hakkında önemli bilgiler edindiler.

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