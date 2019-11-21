Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara -1°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.653
DOLAR
5.7014
STERLIN
7.3739
EURO
6.3140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

İTÜ’nün genç mimar adayları Kalebodur’la sahada uygulama yaptı

Kalebodur, mimarlık eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizin gözde mimarlık fakülteleriyle iş birliği yaparak, öğrencilere sahada uygulamalı ders yapma imkanı sağlıyor.

İTÜ’nün genç mimar adayları Kalebodur’la sahada uygulama yaptı

Kalebodur, mimarlık eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizin gözde mimarlık fakülteleriyle iş birliği yaparak, öğrencilere sahada uygulamalı ders yapma imkanı sağlıyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 09:29
İTÜ’nün genç mimar adayları Kalebodur’la sahada uygulama yaptı
banner400

Geliştirdiği inovatif ürün ve teknolojilerle mimarlara ilham veren Kalebodur, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ‘Mimarlıkta Yapı ve Yapım Yöntemleri Dersi’ kapsamında bir araya geldi.

‘Seramik Esaslı Dış Duvar Kaplama Uygulaması’ dersine kayıtlı üç yüz öğrencinin katıldığı etkinlikte, Kalebodur uzmanları tarafından, mimarlık öğrencilerine porselen karo ve Kalesinterflex cephe kaplama eğitimi uygulamalı olarak anlatıldı. Uzmanların anlatıklarını büyük bir ilgi ve merakla dinleyen genç mimar adayları, uygulama kolaylığı ve esnekliğiyle mimari projelerin vazgeçilmez ürünü haline gelen Kalesinterflex ve değişik ebat, yüzey, doku alternatifleriyle, dış koşullara son derece dayanıklı ‘Porselen Karo’larla kaplama uygulamaları hakkında önemli bilgiler edindiler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
itü nün genç mimar adayları kalebodur la sahada uygulama yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'in yenilenen e-Okul sistemiyle veliye anında bildirim gönderilecek
MEB'in yenilenen e-Okul sistemiyle veliye anında bildirim gönderilecek
​Öğrenciler için ara tatili değerlendirmenin en iyi yolları!
​Öğrenciler için ara tatili değerlendirmenin en iyi yolları!
MEB'den 10 Kasım açıklaması: Müdürler görevden uzaklaştırıldı
MEB'den 10 Kasım açıklaması: Müdürler görevden uzaklaştırıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim