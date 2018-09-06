İşte geleceğin en iyi mesleği

Kariyer sitesi Glassdoor’un araştırmalarına göre 'En İyi 50 Meslek' araştırmasında Ergoterapistlik 4’üncü sırada yer almakta.

Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Kınalı Ergoterapistlik mesleğiyle ilgili açıklamada bulunarak, “Farklı iş ve uğraşı yöntemlerini deneyerek hastaların şifa bulmasını amaçlayan ve yeni bir meslek dalı olarak görülen ergoterapinin geçmişe dayalıdır.Ruhsal bozukluk yaşayan hastalarına müzik ve su sesi ile tedavi uygulanması günümüzde yerini almış bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Ergoterapinin aslında geçmişten gelen bir uygulama olduğunu dile getiren Dr. Kınalı, “Çeşitli iş ve uğraşı yöntemler kullanarak hastalara şifa vermeyi amaçlayan ve yeni bir meslek olarak görülen ergoterapinin geçmişi aslında oldukça eskidir. Akıl hastalarına müzik ve su sesi ile tedavi uygulanması tarihimizde de yer almaktadır.

Mesleğin önemi ikinci dünya savaşı sonrasında anlaşılmış, savaş sonrası fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşayan askerler için birçok ergoterapiste ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

ENGELLİ BİREYLERİ HAYATA DAHİL EDİYOR

Ergoterapinin toplumsal gelişmişlikte belirleyici bir rolü olduğunu dile getiren Dr. Kınalı konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplumsal gelişmişlik düzeyinde her bir bireyin engelli veya sağlıklı olduğuna bakılmaksızın topluma ne ölçüde katılım sağladığı araştırılır. Engelli bir bireyin iş imkanlarından yoksun kalması, spor ve sanat aktivitelerine katılım sağlayamaması ve eğitim imkânı bulamaması toplumsal gelişmişlik düzeyini düşürür. Ergoterapistler bu bağlamda engelli bireylere mesleki iş uğraşı kurslarının verilmesi, bu bireylere uygun sanat ve spor aktivitelerinin belirlenmesi, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli mimari koşulların sağlanması, gerekli yardımcı cihazların tasarımı ve eğitimlerinin verilmesinde çalışırlar. Biz de ülkemizde ergoterapist yetiştiren sayılı üniversitelerden biriyiz. Hatta gelecek yıl ergoterapi bölümü öğrencilerimiz mezun olacak.”

“OTİZMLİ BİREYLER UYUM SORUNUNU ERGOTERAPİ İLE AŞIYOR”

Çağın en önemli problemlerinden birinin ‘otizm’ olduğuna dikkat çeken Dr. Kınalı, “Otizmli bireylerin dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü gibi problemleri için ergoterapistler duyu bütünleme metodunu uygular. Duyusal işlem bozukluğu olan çocuklar bir yandan okula uyumda zorlanırken bir yandan akranları ile iletişim sorunu yaşar. Ergoterapistler bu kapsamda uygulanacak en etkili yöntemlerden biri olan duyu bütünleme tekniğini de uygulama imkanına sahip” dedi.

Ergoterapistlerin çalışma alanları hakkında da bilgi Dr. Kınalı, “Ergoterapistler, hastaneler, özel dal merkezleri, kendi açacakları özel danışmanlık merkezleri, evde bakım hizmetleri ve okullarda çalışabilir. Akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerde görev alabilirler” şeklinde konuştu.

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