Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte Bölünecek , Yeni Kurulacak ve Adları Değişecek Üniversiteler

Beklenen oldu ve yeni üniversiteler kurulmasını, bazı üniversitelerin bölünmesini ve mevcut üniversitelerin adının değişmesini öngören yasa onaylandı.

banner396

İşte Bölünecek , Yeni Kurulacak ve Adları Değişecek Üniversiteler

Beklenen oldu ve yeni üniversiteler kurulmasını, bazı üniversitelerin bölünmesini ve mevcut üniversitelerin adının değişmesini öngören yasa onaylandı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:25
İşte Bölünecek , Yeni Kurulacak ve Adları Değişecek Üniversiteler

13 üniversitenin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasına dair kanun TBMM'den geçti.

4’ü vakıf olmak üzere toplamda 20 yeni üniversite kurulmasını öngören yeni yasa, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes’in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelerini de kapsıyor.

AÇILACAK YENİ ÜNİVERSİTELER

Yasaya göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.     

ADI DEĞİŞECEK 14 ÜNİVERSİTE

Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor. Uludağ Üniversitesinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”, Cumhuriyet Üniversitesinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”, Adnan Menderes Üniversitesinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”; Dumlupınar Üniversitesinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” ; Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, Okan Üniversitesinin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”; Namık Kemal Üniversitesinin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”, Ahi Evran Üniversitesinin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”, Mehmet Akif Üniversitesinin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”, Erzincan Üniversitesinin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”, Bozok Üniversitesinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi”, Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit” olacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBölünen üniversitelerAdı Değişen üniversitelerKurulacak üniversiteler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı
TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor
DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı
DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim