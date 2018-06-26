İşte 2018 LGS Tercih Tarihi, Sınavla Öğrenci Alacak Okullar ve Kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığından beklenen duyuru geldi ve LGS sonuçları açıklandı.

Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve hangi okulları tercih edebilceklerini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak LGS'ye giren ve geçerli bir puan alan adayların tercihlerini ne zaman yapacağına haberimizde yer verdik.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, 2018-2018 eğitim öğretim yılı için liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde yapılacak. Tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önündealınarak, öğrencilerin ikamet ettikleri evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri yani, Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi liseler de yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler için başvuruları aynı anda 2 Temmuz ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında alacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK YERLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan duyuruda sınavla öğrenci alacak okullar ile bu okullardaki kontenjanlara yer verilmişti. LGS kılavuzu, sınavla öğrenci alacak okullar ile kontenjan bilgilerine ulaşmak için TIKLAYIN

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