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İstanbul Valiliğinden 'kayıt parası' açıklaması

İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı. Valiliğin açıklamasına rağmen İstanbul'da pek çok okulun velilerden "bağış" adı altında kayıt parası topladığına dair sosyal medyada çok yoğun iddialar yer alıyor.

İstanbul Valiliğinden 'kayıt parası' açıklaması

İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı. Valiliğin açıklamasına rağmen İstanbul'da pek çok okulun velilerden "bağış" adı altında kayıt parası topladığına dair sosyal medyada çok yoğun iddialar yer alıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:51
İstanbul Valiliğinden 'kayıt parası' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 42'nci maddesi "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" hükmünü emreder. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır." hatırlatması yapılarak, "Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında

Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği iletişim bilgileri: 
0 212 455 59 00 istanbul@icisleri.gov.tr

Açıklama şöyle devam etti:

Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.

MEB DE UYARMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu da geçen hafta okul kayıt döneminde velilerinden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt parası' alındığı iddiasına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Gençoğlu tarafından yapılan açıklamada, '''Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları başlatmış durumdayız'' denilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı ihbar hattı telefon numarası:

MEB'in ALO 147 iletişim hattı geçen sene kapatılmış yerine "MEBİM" adıyla yeni MEB şikayet hattı oluşturulmuştu. MEBİM'in numarası ise şöyle: 444 0 632

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Son Güncelleme: 26.08.2019 18:56
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istanbul valiliğinden kayıt parası açıklaması
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