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İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri başladı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler için üniversite arayışı başladı. Resmi olarak 23 Temmuz'da başlayacak tercih süreci için, 29 Temmuz'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tercih günleri devam edecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri başladı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler için üniversite arayışı başladı. Resmi olarak 23 Temmuz'da başlayacak tercih süreci için, 29 Temmuz'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tercih günleri devam edecek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:29
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri başladı

Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'a kadar aday öğrencilerin ağırlanacağı Tercih Günleri kapsamında, üniversite hakkında merak edilen sorular cevaplanacak. BİLGİ, bu kapsamda kampüslerin yanı sıra dijital ortamdan da adaylara yardımcı olacak. Bugüne kadar 40 binden fazla mezun veren İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından aday öğrencilere 2019-2020 akademik yılına ilişkin yeniliklerle birlikte eğitim olanakları da aktarılacak. 

YILDA BİNDEN FAZLA ETKİNLİK

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Küresel eğitim ağlarından biri olan Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın Türkiye’deki tek üyesi olan BİLGİ, Erasmus, ikili değişim ve dünyanın önde gelen üniversitelerle iş birlikleri sayesinde öğrencilerine dünya vatandaşı olma imkanı sunuyor. santralistanbul, Kuştepe, Dolapdere ve Kozyatağı kampüsleriyle şehrin merkezinde yer almakla kalmıyor, her yıl düzenlenen binin üzerinde bilim, sanat, sosyal ve kültürel etkinlikle canlı bir kampüs imkanı sunuyor" ifadeleri yer aldı. 

29 Temmuz’a kadar sürecek olan Tercih Günleri santralistanbul ve Kuştepe Kampüsü’nde devam edecek. Bunun yanı sıra aday öğrenciler sorularını üniversitenin sosyal medya hesapları ve çağrı merkezleri aracılığıyla da iletebilecek.

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