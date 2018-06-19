İsmet Yılmaz: Öğretmen ve Öğrencilere Bilgisayar Verilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan canlı yayında art arda müjdeler geldi.

Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin ardından 300'ün üzerinde milletvekili ile milleti temsil edileceğine inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."

EĞİTİME ALMANYA'DAN FAZLA KAYNAK AKTARIYORUZ

Eğitimde büyük roformların yapıldığını söyleyen Bakan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz."

Yılmaz, 2002'den önce eğitime ayrılan kaynak bakımından Türkiye'nin AB ülkeleri arasında sonuncu sırada olduğunu belirtirken, şimdi ise eğitime Almanya'dan daha fazla kaynak aktardıklarını söyledi.

İKİLİ EĞİTİM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Açıklamasının devamında Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verileceğini bildirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır."

BİLGİSAYAR MÜJDESİ

Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızı 430 binin üzerinde akıllı tahta ile donatıldığının altını çizen Yılmaz, "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz." diye konuştu.

MÜFREDAT DIŞI SORU

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirterek, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şunları aktardı:

"Özellikle zor olsun, kolay olsun diye sormadık. Ancak soruların aşama aşama bir zorluk derecesi olacak ki 1 milyon öğrenciyi 120 bine indiresin."

Bakan Yılmaz, öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini bildirdi.

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