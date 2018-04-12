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İsmet Yılmaz: Liselere Giriş Sınavında Yeni Değişiklik (Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında liselere giriş sınavı ile ilgili yeni bir düzenlemeye yer verdi.

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İsmet Yılmaz: Liselere Giriş Sınavında Yeni Değişiklik (Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında liselere giriş sınavı ile ilgili yeni bir düzenlemeye yer verdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:15
İsmet Yılmaz: Liselere Giriş Sınavında Yeni Değişiklik (Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan liselere giriş sınavı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yaptığı son dakika açıklamasında bakan Yılmaz, her öğrencinin kendi okulunda sınava girmeyebileceğini söyledi. Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"LGS'de öğrenciler kendi okullarında sınava girmeyebilir.Bunu başvurular belirleyecek.Sınav yerleri 22 Mayıs'ta belli olacak" dedi.

KILAVUZ YAYIMLANDI

Sınavla Öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı. MEB'den yapılan duyuruda başvuruların 18 Nisan 2018 tarihine kadar yapılacağına yer verilirken 2 Haziran'da gerçekleşecek sınav için giriş belgelerinin 22 Mayıs'ta hazırlanacağı bildirildi. MEB duyurusunda sınava dair ayrıca şu ifadelere yer verildi :  

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Son Güncelleme: 12.04.2018 11:07
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Haberİsmet YılmazLiselere Giriş SınavıLgsMeb
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