İSG Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM Tarafından Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda İSG sınav giriş belgelerinin yayımlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-İSG 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı (2018-İSG 1. Dönem) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00’den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

2018-İSG 1. Dönem için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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