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İSG Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM Tarafından Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 2018-İSG 1. Dönem: Sınava Giriş Belgelerinin yayımlandığı belirtildi.

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İSG Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM Tarafından Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 2018-İSG 1. Dönem: Sınava Giriş Belgelerinin yayımlandığı belirtildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:10
İSG Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM Tarafından Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda İSG sınav giriş belgelerinin yayımlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-İSG 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı (2018-İSG 1. Dönem) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00’den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

2018-İSG 1. Dönem için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İSGÖSYMİSG Giriş Belgeleri
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