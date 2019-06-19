Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94148
ALTIN
252.910
DOLAR
5.8515
STERLIN
7.3718
EURO
6.5575
Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz
Genç İşsizlik Korkutucu Boyutlara Ulaşıyor!
2018’in en girişimci üniversiteleri belli oldu
Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Aman dikkat ! Meteoroloji sel alarmı verdi

İSG 2019 Sonuçları Açıklandı!

Binlerce vatandaşın 18 Mayıs tarihinde gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavına katılmıştı. 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçlarını ve Cevap kağıtlarını ÖSYM adayların erişimine açtı.İşte detaylar...

İSG 2019 Sonuçları Açıklandı!

Binlerce vatandaşın 18 Mayıs tarihinde gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavına katılmıştı. 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçlarını ve Cevap kağıtlarını ÖSYM adayların erişimine açtı.İşte detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:52
İSG 2019 Sonuçları Açıklandı!

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Haziran 2019 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.06.2019 15:05
Anahtar Kelimeler:
isg 2019 sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı Açıkladı: YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM Başkanı Açıkladı: YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
2018’in en girişimci üniversiteleri belli oldu
2018’in en girişimci üniversiteleri belli oldu
2023’te nasıl bir eğitim?
2023’te nasıl bir eğitim?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim