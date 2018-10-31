İSG 2. Dönem Başvuruları Başladı!

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için ÖSYM tarafından başvurular açıldı.

ÖSYM'nin yaptığı duyuru şöyle;

2018-İSG 2. Dönem Başvuruları Alınacak

2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı, 15 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 31 Ekim-7 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 11.00'den itibaren bireysel olarak yapılacaktır.

2018-İSG Kılavuzu aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup sınava başvuru yapacak adayların Kılavuzda yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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