İngilizce öğretmenleri için lisans üstü burs imkanı

A.S.Hornby Eğitim Fonu, Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerine İngiliz Dili Eğitimi (ELT) ve TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) için yüksek lisans burs fırsatı sunuyor. Birleşik Krallık dışında yaşayan İngilizce öğretmenleri için Warwick Üniversitesi’nde sunulan yüksek lisans bursu, Ekim 2020-Eylül 2021 tarihleri arasındaki öğrenimler için geçerlidir. Sunulan burs imkanı; Birleşik Krallık’taki konaklama, ulaşım, geçim masrafları, öğrenim ücreti, vize ve IELTS sınav ücreti dahil olmak üzere, tüm aylık harcırahı kapsamaktadır. Bursa, https://www.teachingenglish.org.uk/article/hornby-... web sitesi üzerinden, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’a kadar başvurulabilmektedir.

1961 yılında A.S. Hornby tarafından hayata geçirilen fon, dünya çapında İngilizce öğretimini desteklemek üzere kuruldu. Hornby bursları, ülkelerinde İngilizce öğretimine ve öğretmenlerine önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip, deneyimli İngilizce öğretmenlerini desteklemeyi hedeflemektedir. A.S Hornby Eğitim Fonu tarafından, İngiliz Dili Eğitimi ve TESOL üzerine sunulan burs için uygunluk kriterleri;

- Bursa hak kazanan adayların, en az üç yıl tam zamanlı İngilizce dil öğretimi deneyimi ve üniversite diplomasına sahip olmaları zorunludur.

- Adayların, üniversite tarafından öngörülen İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not almaları gerekmektedir. (IELTS: 6.5, TOEFL: 92, PTE:62)

- İlk elemeyi geçerek seçilen adaylar, British Council Türkiye ofisine görüşmeye davet edilecektir. Mülakatlar, 9-13 Aralık 2019 haftasında gerçekleştirilecektir. Mülakatta başarılı olan adaylar, ön eleme listesine alınacak ve son karar için Hornby Eğitim Fonu ve British Council yetkililerine iletilecektir.

- Hornby Eğitim Fonu bursu, adayın Warwick Üniversitesi tarafından kursa kabul edilmesi ile onaylanır.

Dil yeterlilik kriterleri:

IELTS

Genel 6.5

Yazma 6.5

Okuma, Dinleme ve Konuşma 6.0

TOEFL

Genel 92

Dinleme 21

Okuma 22

Yazma 24

Konuşma 23

PTE

Genel 62

Yazma 62

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