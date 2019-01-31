İngilizce öğrenirken asla yapmamanız gereken hatalar…

Uzun yıllardır İngilizce eğitimi görmemize rağmen hala öğrenemiyorsak bir yerlerde hata yaptığımız aşikardır. Yapısal olarak Türkçeden farklı olan ve bu sebeple öğrenme sürecinde zorlayan İngilizce, en çok da kişisel hatalar sebebiyle sekteye uğruyor. Özellikle de kendinizi sürekli öğrendiğiniz kuralları düşünerek buluyor, dil bilgisi kurallarına sıkışıp kalıyorsanız İngilizce öğrenmek için yolunuz uzun demektir. Berlitz Dil Okulları Müdürü Çağdaş Kardaş, en çok nerelerde hata yapıldığını anlatıyor.

Önce Türkçeyi iyi öğrenmelisiniz.

Kendi dilini iyi bilmeyen ve dil yapısını kavrayamayan kişinin İngilizce dahil diğer yabancı dilleri öğrenmesi çok zordur. Bu durumda yapılması gereken İngilizce dilbilgisi kitaplarına takılıp kalmadan önce Türkçe dil bilgisi öğrenmelidir.

Gramere takılıp kalmayın

Dil en kolay doğal bir süreç içinde öğrenilir. Bu süreçte ise öncelik dil bilgisi kuralları değildir. Her ne kadar gramer, dil öğrenmek için bir yol gösterse de uzun vadede sonuca götürmez. Sürekli kurallarla düşünmek zorunda bırakabilir. Gramer iletişimin bir parçası olarak öğrenilmelidir. Bu noktada dil bilgisini bir yol gösterici olarak görmeli ancak kurallara uyacağım diye konuşmanızı zora sokmamalısınız.

Korkup, panik yapmayın

İngilizce öğrenirken yapılan en sık hataların başında korkmak geliyor. Hata yapmaktan korktuğumuz için konuşurken panikliyor ve en sonunda tüm motivasyonumuzu kaybediyoruz. Bu sorunu aşmak içinse önce kendinize inanmalı ve bol bol pratik yapmalıyız. Anadili İngilizce olan kişilerle yapılacak pratik çok faydalı olacaktır eğer birini bulamıyorsanız gerekirse aynada kendinizle pratik yapın.

Çeviri yapmaya çalışmayın, Türkçe düşünmeyin

Her ne kadar imkansız görünse de İngilizce öğrenirken Türkçe düşünmemek mümkündür. Bu durumu sağlamak sandığınız kadar zor değil. Bir dile ne kadar maruz kalırsanız o kadar çok dile yatkınlığınız artar. Bu durum ise zamanla o dil ile düşünmeye başlamanıza olanak tanır hatta o dilde rüyalar görmeye başlarsınız. Ancak çeviri mantığıyla devam ettiğiniz taktirde yeni bir dile odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz.

Aksan yapmak için uğraşmayın

İyi bir İngilizce kursunda anadili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim aldığınız takdirde zamanla bir aksan kazanacaksınız. Ancak bunu bir sorun haline getirmek ve kendi dilinize özgü aksanınızı bir problem olarak görmek hata olacaktır. Bu noktada yapmanız gereken o dilin kendi diksiyon kurallarına uygun, temiz ve doğal bir biçimde konuşmaktır.

Tüm bunların yanı sıra;