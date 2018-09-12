İlahiyat Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

YÖK tarafndan yapılan açıklama şöyle;

İlahiyat Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuç öğrenmek için tıklayınız .

Kayıt işlemleri 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

2018 İlahiyat Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.