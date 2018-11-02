İki Liselinin Projesi ABD'de 3. Oldu: Kanserde Çiple Erken Teşhis

Kanserde erken teşhise yönelik çip geliştiren Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, mayıs ayında Amerika’da 1.800 proje içinde 3. oldular ve istedikleri tıp fakültesine sınavsız yerleşme hakkı kazandılar..

Önce TÜBİTAK yarışmasında İzmir birincisi oldular. Avrupa Birliğinin desteklediği bilim yarşmasında da 28 ülke arasında birinciliği kazandılar. Şimdi ise dünyanın en prestijli bilim yarışmasında 1800 proje içinde dünya üçüncüsü oldular.

İzmir'de lise 12. sınıf öğrencileri Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud kanserde erken teşhis için bir proje geliştirdi.

Berna Akdeniz '' yapılmamış ne yapabiliriz, yada biz iki lise öğrencisi olarak farklı ne katabiliriz diye düşündüğümüzde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu gördük'' derken Leyla Al Masoud '' Günden güne yeni gelişmeler olani yeni buluşlar olan bbir alan aslında o yüzden çok fazla makale okuduk, çok araştırma yaptık'' dedi.

İki öğrenci yaklaşık 1 yıl süren, akciğer, meme ve prostat kanserini erken teşhis edebilen mikro akışkan çip geliştirdi.

Berna Akdeniz Proje ile ilgili şunları anlattı;

''Sadece kişiden alınan biyolojik sıvı örneği alarak mikro akışkan çiplerimize yerleştiriyoruz. 15 dakika gibi kısa bir süre bekledikten sonra kanser olup olmadığını gösteriyor. Şuan sadece kanser teşhisi koyabiliyor ancak hazırlıklarını tamamladığımız bir üst versiyon ile kanseri önceden bilebileceğiz'' ifadelerini kullandı.

Öğrenciler bu yıl okullarından başarı ile mezun oldu. Her ikisinin de hedefi tıp fakültesiydi.

Leyla Al Masoud '' Biz sadece bir doktor olmak istemiyoruz. Tıp fakültesini başarıyla bitirip, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı işlere imza atan, bilime yönelen, araştırmalar yapan, yazdığı makalelerle dünyaya yön veren iki başarılı doktor olmak istiyoruz. Hedefimiz budur.'' açıklaması yaptı.

Kaynaklar; NTV

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