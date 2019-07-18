İGÜ’de Tercih ve Tanıtım Günleri başladı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkanı yakalıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Avcılar’da bulunan Gelişim Tower’da gerçekleşecek tercih ve tanıtım günlerine katılan adayların üniversitenin akademisyenleri, idari kadrosu ve öğrencileri ile tanışarak eğitim, burs, kültür ve etkinlik alanları, amfi ve oditoryum sınıfları ve kampüs olanaklarını yerinde tanıma fırsatı bulacağı bildirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA