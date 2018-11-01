Amerika'da Chobani Yoğurt ile mükemmel bir girişimcilik örneği sergiyelerek tüm dünyadan girişimcilere örnek olan Hamdi Ulukaya Türkiye'deki girişimci gençlere destek olmak için başlattığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) 3. dönem başvuruları başladı.

Hayallerine inan New York'a gel mottosuyla duyurulan destek için başvurular başladı ve 10 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. HUG projesi kapsamında girişimcilere 2 farklı destek programı uygulanacak.

Detaylar için Ulukaya Girişimi ismiyle açılan web sitesinde detaylı bilgiler yer alıyor.

İnternet sitesinden yapılan duyuru şöyle;

Amerika’nın en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın Türkiye’deki girişimcileri desteklemek amacıyla kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) 3. Dönem başvuruları 5 Ekim itibariyle başladı! Adaylar, Girişimci Adayı ve Startup Destek olmak üzere iki ayrı program sunan HUG’a 10 Aralık’a kadar başvuruda bulunabilir. Seçilen HUG 2019 Girişimci Adayları ve Startupları, Türkiye’deki Hedef Belirleme toplantılarının ardından, New York Üniversitesi ve Chobani Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek girişimcilik seminerlerine katılacak ve mentorlar eşliğinde iş planlarını ve şirketlerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Toplam bir yıl sürecek programda girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulacak katılımcılar, eğitimlerin yanında New York'taki kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma şansı da yakalayacak.

Girişimci Adayı Destek Programı’na hayallerine inanan ve 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler; Startup Destek Programı’na ise Türkiye’de kurulmuş ve ürün veya servisini pazara sunmuş startup kurucuları başvurabilir. Türkiye’nin 81 ilinden HUG’a başvuran girişimci adayları dört adımda New York’taki girişimcilik seminerlerine ve kültürel aktivitelere katılma hakkı kazanacak. Türkiye’nin dört bir yanından, ürününü ya da servisini pazara sunmuş startup kurucuları ise Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde kendileri için ayrılmış özel ofislerinde çalıştıkları sektörün ABD’de üst düzey yöneticileriyle görüşerek şirketlerini büyütme fırsatı bulacak. ABD programı bitiminde düzenlenen Demo Day’de katılımcılar, mentor ve yatırımcılardan oluşan bir gruba sunum yapacak. Bir sene süren program süresince Girişimci Adayları şirket kurma, mentor ve PR desteği alırken, Startuplar ise mentor, PR, yatırımcılarla buluşma ve global pazara erişim fırsatı yakalıyor. Ayrıca Girişimci Adayları'na program boyunca aylık 500 TL burs veriliyor.

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2018

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