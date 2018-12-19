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Hastanelerdeki stajyer öğrencilere ücretsiz yemek servisi

Yataklı tedavi kurumlarında stajını yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına dair gerekli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hastanelerdeki stajyer öğrencilere ücretsiz yemek servisi

Yataklı tedavi kurumlarında stajını yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına dair gerekli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:35
Hastanelerdeki stajyer öğrencilere ücretsiz yemek servisi

Yataklı tedavi kurumlarında stajını yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına dair gerekli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!
Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!
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