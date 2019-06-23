Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler:
- Sabancı Üniversitesi’nden bilimin yolundan sapmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler olarak hayata atılıyorsunuz.
- Zorluklarla karşılaştığınızda, evrensel değerler yolunuzu aydınlatan ışık olsun.
- İnsanın kendi kişiliğini inşa etmesi ömür boyu sürecek bir uğraştır.
- Sizi siz yapan ne kadar yaratıcı, ne kadar cesur, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur.
- Size tavsiyem, özgeçmişinizin ötesinde, “iyi, faydalı ve vicdanlı insan” olarak anılan bir karakter inşa etmek için çaba göstermenizdir.
- Tüm kimliklerin ötesine geçin, insanlara ve farklılıklara saygı gösterin.
- Eğer daha güzel bir dünyada yaşayacaksak, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz.
- Kimsenin hedefinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin.
- Akıl almaktan, sormaktan, danışmaktan çekinmeyin ama her zaman kendinize olan güveninizle karar verin.
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