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Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler

Sabancı Üniversitesi, 22 Haziran 2019, Cumartesi günü, lisansüstünde 20. dönem, lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Mezunlar diplomalarını, Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle aldılar.

Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler

Sabancı Üniversitesi, 22 Haziran 2019, Cumartesi günü, lisansüstünde 20. dönem, lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Mezunlar diplomalarını, Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle aldılar.

23 Haziran 2019 Pazar 15:24
Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler:

  • Sabancı Üniversitesi’nden bilimin yolundan sapmayan, Cumhuriyet değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler olarak hayata atılıyorsunuz.
  • Zorluklarla karşılaştığınızda, evrensel değerler yolunuzu aydınlatan ışık olsun.
  • İnsanın kendi kişiliğini inşa etmesi ömür boyu sürecek bir uğraştır.
  • Sizi siz yapan ne kadar yaratıcı, ne kadar cesur, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur.
  • Size tavsiyem, özgeçmişinizin ötesinde, “iyi, faydalı ve vicdanlı insan” olarak anılan bir karakter inşa etmek için çaba göstermenizdir.
  • Tüm kimliklerin ötesine geçin, insanlara ve farklılıklara saygı gösterin.
  • Eğer daha güzel bir dünyada yaşayacaksak, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz.
  • Kimsenin hedefinizi aşağıya çekmesine izin vermeyin.
  • Akıl almaktan, sormaktan, danışmaktan çekinmeyin ama her zaman kendinize olan güveninizle karar verin.

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güler sabancı dan mezunlara tavsiyeler
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