Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Güçlü : Üniversiteye Erişimde 2. Sıradayız, İş Bulma Sırasında Kaçıncıyız?

Genç Bakış programıyla yıllarca üniversitelerde canlı yayın yapan ve üniversitelilerin sorunlarını gündeme getiren Abbas Güçlü, üniversite mezunlarının isşizlik sorununa dikkat çekti.

banner396

Güçlü : Üniversiteye Erişimde 2. Sıradayız, İş Bulma Sırasında Kaçıncıyız?

Genç Bakış programıyla yıllarca üniversitelerde canlı yayın yapan ve üniversitelilerin sorunlarını gündeme getiren Abbas Güçlü, üniversite mezunlarının isşizlik sorununa dikkat çekti.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:16
Güçlü : Üniversiteye Erişimde 2. Sıradayız, İş Bulma Sırasında Kaçıncıyız?

Genç Bakış programıyla yıllarca gençleri ilgilendiren konuları Kanal D ekranlarından gündeme getiren Abbas Güçlü, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'ın dün dile getirdiği 'Üniversiteye erişim' açıklamasına değinerek, işsizlik sorununa dikkat çekti.

Abbas Güçlü , "Dünyada üniversiteye erişim bakımından 2. sıradaymışız! Ne güzel. Peki ya mezunların iş bulma sıralamasında kaçıncı sıradayız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım , dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitime erişim bakımından ikinci sırada olduğunu, bu sıralamaya 12 senede çıkıldığını söylemiş, "En büyük güç bilgidir. Bilgi üretimi içinde gerçekten de yüksek donanımlı beyinlere, insanlara ihtiyaç var. Bize düşen bilgi sahibi olurken, istikametini de kaybetmeyen nesiller yetiştirmek. Modernleşme öykümüzün bugün hala tartıştığımız bir batılılaşma, yabancılaşma sayfası var. Türk aydını ne yazık ki uzun yıllar kendi ülkesine, tarihine ve değerine yabancılaşmıştır ama ülkemizin siyasi iktidarıyla eş zamanlı olarak bilgi üretimi ve küresel üretim alışkanlıkları da değişmiştir. Artık 'Önce Türkiye' diyen bir akademik kadromuz mevcuttur. Eskiden daha farklı söyleniyordu, mülkiye Türkiye meselesi. Şimdi önce Türkiye sonra mülkiye. Artık yabancılaşmayan, kendini inkar etmeyen, tarihiyle kavga etmeyen aydınlarımız var" ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Abbas GüçlüAbbas Güçlü üniversiteye Erişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı
YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı
ÖSYM'den Duyuru ! Başvuru Yapamayanlar için Son Şans!
ÖSYM'den Duyuru ! Başvuru Yapamayanlar için Son Şans!
ÖSYM'den YKS Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans
ÖSYM'den YKS Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim