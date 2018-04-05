Güçlü : Üniversiteye Erişimde 2. Sıradayız, İş Bulma Sırasında Kaçıncıyız?

Genç Bakış programıyla yıllarca gençleri ilgilendiren konuları Kanal D ekranlarından gündeme getiren Abbas Güçlü, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'ın dün dile getirdiği 'Üniversiteye erişim' açıklamasına değinerek, işsizlik sorununa dikkat çekti.

Abbas Güçlü , "Dünyada üniversiteye erişim bakımından 2. sıradaymışız! Ne güzel. Peki ya mezunların iş bulma sıralamasında kaçıncı sıradayız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım , dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitime erişim bakımından ikinci sırada olduğunu, bu sıralamaya 12 senede çıkıldığını söylemiş, "En büyük güç bilgidir. Bilgi üretimi içinde gerçekten de yüksek donanımlı beyinlere, insanlara ihtiyaç var. Bize düşen bilgi sahibi olurken, istikametini de kaybetmeyen nesiller yetiştirmek. Modernleşme öykümüzün bugün hala tartıştığımız bir batılılaşma, yabancılaşma sayfası var. Türk aydını ne yazık ki uzun yıllar kendi ülkesine, tarihine ve değerine yabancılaşmıştır ama ülkemizin siyasi iktidarıyla eş zamanlı olarak bilgi üretimi ve küresel üretim alışkanlıkları da değişmiştir. Artık 'Önce Türkiye' diyen bir akademik kadromuz mevcuttur. Eskiden daha farklı söyleniyordu, mülkiye Türkiye meselesi. Şimdi önce Türkiye sonra mülkiye. Artık yabancılaşmayan, kendini inkar etmeyen, tarihiyle kavga etmeyen aydınlarımız var" ifadelerini kullanmıştı.

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