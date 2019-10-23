GEBKİM Liseyi 1 yılda bitirdi, Anaokuluna başladı!

Sadece GEBKİM OSB yatırımcılarına değil, çalışanlara ve çevresine de değer katmayı misyon edinen GEBKİM Vakfı, eğitime bu yıl eğitime kazandırdığı GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ardından bir anaokulu hayata geçirmek için kolları sıvadı. Dilovası Belediyesi’nin tahsis ettiği arsa üzerine inşa edilecek anaokulu, 6 derslikte 120 öğrenci kapasiteli olacak ve bir yıl içinde tamamlanarak eğitime başlayacak.

GEBKİM Anaokulu’nun yapımına ilişkin protokol, Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen tören ile imzalandı. Törene; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplam 1.430 metrekare inşaat alanı olan anaokulu için öngörülen bütçe 3 milyon 500 bin lira ve tamamı vakıf tarafından karşılanacak. 6 derslikli ve 120 öğrenci kapasiteli anaokulunun inşasının önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Eğitime yüzde 100 destek kampanyasına” hem meslek lisesi hem de anaokulu ile katkıda bulunan GEBKİM Vakfı’nı örnek davranışından dolayı kutladı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eğitime verdikleri destek ve Kocaeli’ne kattıkları değer için GEBKİM Vakfı’na teşekkür ettiler.

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Başkanı Vefa İbrahim Aracı da yaptığı konuşmada, Bölgede yaşam kalitesinin yükselmesi için yaptıkları çalışmaların ve eğitime desteklerinin artarak süreceğini belirterek, “Hem kadın istihdamının artırılması hem de çocukların nitelikli eğitimi açısından anaokulunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında yapacağımız Anaokulu ile GEBKİM OSB çalışanlarının gözü arkada kalmayacak ve çocukları hemen işyerlerinin yanlarında olan bu okulda iyi bir eğitim alacak. Vakıf olarak GEBKİM yatırımcıları ve çalışanlarının yanı sıra bölgeye ve topluma hizmetlerimizle değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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