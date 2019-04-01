Flaş Gelişme! O ilçede yaşayanlar dikkat! Okullar 2 gün tatil!

Denizli’nin Acıpayam İlçesi son günlerde yaşanan depremlerle gündemde. Seçim esnasında yaşanan 4.9’luk depremle halk tekrar endişeye kapılmış durumda. Bölgede neyse ki can kaybı yaşanmadı ancak sürekli beşik gibi sallanan bölge nedeniyle halk psikolojik olarak hayat odaklanmakta zorlanıyor. Detaylar haberde!

Denizli’nin Acıpayam İlçesi son günlerde yaşanan depremlerle gündemde. Seçim esnasında yaşanan 4.9’luk depremle halk tekrar endişeye kapılmış durumda. Denizlililer yaşanan üst üste depremlerle evlerine girmek konusunda tedirginler. En son yaşanan 4.9’luk depremin ardından Denizli Valiliği ise flaş bir açıklama yaptı. Vali Hasan Karahan yaptığı açıklamada:

“Acıpayam'daki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldık. Salı ve çarşamba günü dinlenecekler. Depremzede çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek veriliyor.” Dedi.

Bu duyuru ile Denizli Acıpayam’da okullar Salı ve Çarşamba günü tatil edildi.