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Flaş: Erdoğan'dan Bölünen Üniversiteler Açıklaması: "Asıl Dertleri.."

Yurt dışı ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölünen üniversiteler ile ilgili önemli açıklama geldi.

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Flaş: Erdoğan'dan Bölünen Üniversiteler Açıklaması: "Asıl Dertleri.."

Yurt dışı ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölünen üniversiteler ile ilgili önemli açıklama geldi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:44
Flaş: Erdoğan'dan Bölünen Üniversiteler Açıklaması: "Asıl Dertleri.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölünen üniversiteler ile ilgili yeni açıklama geldi.

10'dan fazla üniversitenin bölünmesi için geçtiğimiz hafta TBMM'de tasarı kabul edildi. Bu düzenleme binlerce öğrenci ve akademisyenin büyük tepkisine neden oldu. Bu konuya bugün yaptığı açıklamasında değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aziz Sancar ie bir görüşme yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Sancar hocamızın böyle bir sıkıntısı yok. Bunların hepsinde istismar var. Bir defa İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor? Biz bir karar aldık, öğrenci sayısı itibariyle nitelik-nicelik bunu yakalamamız lazım. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada bir kalite maalesef olamıyor, düşüyor kalite. İstanbul Üniversitesi bir marka. Tarihi itibariyle eski bir üniversite olması demek burada öğrenci sayısına azaltılmasına mani bir hal var demek değildir. Peki biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır. Bazıları bana soruyor, koskoca profesör. Ben öyle olduğunu bilmiyordum diyor. Sormadan niye bir şey söylüyorsun? Tamam önce bir İbni Sina müzakeresi söz konusu oldu, tamam kaldıralım. Şimdi ne olacak? Bir tarafta İstanbul Üniversitesi, öbür tarafta da İstanbul Cerrahpaşa üniversitesi şeklinde oluyor.

Ama bu 500 yıllık maziye sahip olan isim korunuyor. Şimdi diyorlar ki, Cerrahpaşa diye bir şey yoktu. Nasıl yoktu ya? Ben kendimi bildim bileli Cerrahpaşa var. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrılmıyor, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi.

Aslında fakültelere baktığımız zaman her iki üniversitede de olacak. Mesela, biz dengeyi burada koruyalım diye bir tarafta iktisat fakültesi kalmıştı, onu hemen diğer tarafa kaydırmak suretiyle rakamı dengeleyelim dedik.

DERT İDEOLOJİK

Dert nerede? Dert yine ideolojik. “Efendim bunlar da bizim camiadan "Bizim camia, şu camia yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız? Yoksa nicelik mi arayacağız? Buna bakıyoruz. Burada kaliteyi artıracak bir adımı atalım diyoruz.

Kaldı ki İstanbul Üniversitesi’ne biz Hasdal’da 700-800 dönümlük arazi tahsis ettik. Orada da asli kampüsü ya da Külliyesi olacak. Oraya taşındığı zaman

Önce biz Çapa’yı da düşündük. Ama biz Çapa’yı zaten deprem riski sebebiyle bir çok binasının yıkılması gerekiyor. Orası yıkılacak, orası belki İstanbul Üniversitesi’nin merkezde bir irtibat bölümü olacak. Zaten Beyazıt’taki bina tartışılmaz, o bütün özelliğiyle ortada. YÖK çalışmalarını sürdürecek.

Bir taraftan bakıyorsunuz Gazi Üniversitesi'yle ilgili de spekülasyonlar var. Buradaki uygulama neyse, orada da onu yapacağız. Ama ikisinde bir tezgahtır gidiyor. Şu anda biz 20’ye yakın üniversitede bu değişimi yapıyoruz. Buralardan halkın bize talepleri var. Milletvekillerimizin halkla görüşmeleri var. Bu talepler üzerine bu adımlar atıldı. YÖK’e talepler var, biz talepler var. Ve daha önce de bu konuda attığımız adım var.

Mesela Konya’da Selçuk Üniversitesi'ni biz ikiye böldük. Hiç böyle bir ses çıkmadı. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Olmaz diye bir şey yok. Ama hep ideolojik yaklaşım."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 29.04.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanHaberErdoğanSon Dakika
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