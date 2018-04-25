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Flaş: Bölünecek Üniversite Sayısı Artıyor-İşte Bölünecek Üniversitelerin Adı

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda devam eden üniversite tasarısında geçtiğimiz gün açıklanan üniversitelerin yanı sıra bazı yeni üniversitelerin de bölünmesi teklifi sunuldu.

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Flaş: Bölünecek Üniversite Sayısı Artıyor-İşte Bölünecek Üniversitelerin Adı

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda devam eden üniversite tasarısında geçtiğimiz gün açıklanan üniversitelerin yanı sıra bazı yeni üniversitelerin de bölünmesi teklifi sunuldu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:59
Flaş: Bölünecek Üniversite Sayısı Artıyor-İşte Bölünecek Üniversitelerin Adı

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada yeni üniversitelerin kurulacağı ve bazı üniversitelerin bölüneceği belirtilmişti. Bölünecek üniversite sayısı arttı.

Türkiye'deki 10 üniversiteyi bölerek, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını öngören yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor.

AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "parçalanacak üniversite" listesine, 4 üniversitenin daha parçalanması teklifi sunuldu. Sunulan teklifte  Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de parçalanacak üniversiteler listesine eklenmesi önerildi.

Bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Bunun dışında bölünmesi planlanan Gazi Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri"nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalması da görüşülüyor. Yapılması planlanan çarpıcı değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 25.04.2018 16:48
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