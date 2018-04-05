Flaş Açıklama: "Üniversiteye Giriş Sınavları 2-3 Yıla Kalkar"

Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen prograa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş burada okul müdürlerine hitap etti.

Durmuş yenilenen müfredat ve sınav sistemi hakkında bilgiler verirken, çocukları sınav odaklı oryantasyonlardan kurtarmak istediklerini söyleyerek, "Okullar kapandıktan sonra idareci arkadaşlarıma öğrenci telafi ve oryantasyon çalışmalarıyla alakalı olarak haziran ayının başında elinize bir yazı gelmiş olacak. O yazıda da öğrencilerimizin yeni programlara geçtiğimiz zaman hangi eksikleri kalacak ve bu eksiklikleri nasıl telafi edeceğiz bundan bahsedeceğiz. Bir örneğini vereyim daha önce bizde onuncu sınıfta felsefe dersi yoktu. Şuanda biz onuncu sınıfa da felsefe koyduk. Bu sene onuncu sınıfı okumuş olan çocuklar felsefe okumadan gelecek sene 11 sınıfa gelmiş olacaklar bu çocuk felsefede ne yapacak. Sorunun çözümünü sınavdan sonraki hafta size gelen yazıda öğreneceksiniz. Bu yazıyı şimdi neden göndermiyoruz. Öğrenciler bu sene sınava girecekleri için kafaları karışacaktır. Biz o yazıyı gönderdiğimiz andan itibaren basın yayın organlarında sınavda bundan damı mesul olacaklar diyecekler. Böyle bir şey denmesini istemiyoruz. Çocukların bu anlamda hep böyle sınava odaklı oryantasyonları var. Böyle bir şeyden çocuklarımızı kurtarmak istiyoruz artık. Zaten onun için TEOG hakkında yeni bir düzenleme yaptık. Esas ümidimiz TEOG gibi bir takım sınavların yani sonuç değerlendirme sınavlarının öğrenciler bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında iş gören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

NERELERDEN SORU ÇIKACAĞINI ÖĞRENCİLERE GÖNDERECEĞİZ

Sınav hazırlık kitaplarında çocuklara acayip bir şekilde gol atıldığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Durmuş şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

"Çocuklarımızın bu konuda kafalarının karışmasını istemiyoruz. En geç bu hafta ÖSYM başkanı ile oturup çalıştık. Öğrencilere nerelerde soru çıkacağının listesini de göndereceğiz. Şaka değil kazanım listesini göndereceğiz. Çünkü arkadaşlar bu sınav hazırlık kitaplarında çocuklarımıza acayip bir şekilde gol atılıyor. Nedir o gol lüzumsuzluk. Biz bir sadeleştirme yapmaya çalışıyoruz bizim bu sadeleştirmemizi sınav yayıncıları, sınav odaklı düşünen öğretmenlerimiz, sınav odaklı düşünen kurumlar ve sınav düzenleyen kurumlar sabote ediyorlar. Niye ben çocuğa bilgi, beceri ve davranış kazandırmaya çalışıyorum. Sınavda neyi ölçüyorum. Sadece bilgiyi ölçüyorum. Beceri ve davranışı ölçemiyorum. Peki ölçmeyi niçin yapmalıyım. Ben bir çocuğa neyi öğretemedim. Onu ölçmek için yapmalıyım ki ona o telafi eğitimini verebileyim. Peki Türk eğitim sistemi içinde öğrenemeyen, öğretemeden atlamış olarak giden öğrenciye bir telafi mekanizmamız var mı? Yok"

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILACAK

2-3 yıl içinde üniversiteye giriş sınavının kalkacağını ümit ettiğini söyleyen Durmuş, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3'de zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik. Gelecek sezon 1-2-3 ve 4'de sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30'dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4'de ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi olamamakla suretle kesin çözdük. Ortaokulda da bu sene TEOG'da yeni bir sistem uygulamakla birlikte sınavı kaldırdık. Yani yüzde 10'luk okul beni ilgilendirmiyor. Şu anlamda ilgilendirmiyor geride kalan yüzde 90'da benim öğrencilerimin yüzde 90'ı var zaten orada daha büyük bir kitleye hizmet etmiş durumdayım. Sınavsız bir şekilde artık liseye aktaracak duruma geldik. Geriye kalan yüzde 10'la ilgili sorunumuzu da ki o sınav benim gözüm bir sorundur hala o sorunu da en yakın zamanda çözmek suretiyle onu da halledeceğiz. Ondan sonra gelecek üniversite sınavına nasipse 2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum. Çünkü bizim şuan da zaten talepten fazla arzımız var. Yani diyelim biz bu sene 1 milyon 250 bin öğrenci mezun ettiysek o öğrencilerin tamamı bile girse üniversiteye bunu karşılayabilecek miktarda okulumuz var. Sorun burada sadece matematikçilere düşüyor. Matematikçilerin yapması gereken şey bir dağılım sorunu bir oyun teorini uygulamak suretle çözecekler. Biz ne garip insanlarız ya çocuklara ne yapıyoruz şimdi inovasyon eğitimi veriyoruz yani yenilikçilik eğitimi biz kendimiz yenilikçi değiliz ki biz dağılım problemini çözmemişiz akıllı ol, yaratıcı ol diyoruz"

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