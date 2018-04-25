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Flaş: 20 Yeni Üniversite Kuruluyor-Tasarı TBMM'den Geçti

Son dakika açıklaması az önce geldi. Yapılan açıklamada 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarısının TBMM Genel Kurulundan geçtiği belirtildi.

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Flaş: 20 Yeni Üniversite Kuruluyor-Tasarı TBMM'den Geçti

Son dakika açıklaması az önce geldi. Yapılan açıklamada 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarısının TBMM Genel Kurulundan geçtiği belirtildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:34
Flaş: 20 Yeni Üniversite Kuruluyor-Tasarı TBMM'den Geçti

Son dakika haberi az önce TBMM'den geldi. Edinilen bilgilere göre 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının kabul edildiği belirtildi.

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

Tasarı, TBMM'den geçtikten sonra onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Cumhurbaşkanlığından da gelecek onayın ardından tasarının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Kurulması planlanan üniversiteler şu şekilde; Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri adıyla 13 yeni üniversite kurulacak. İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna üniversiteleri adlarıyla ise iki yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

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