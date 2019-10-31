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Felsefe Okulu’nda Bu Kez Friedrich Nietzsche Var!

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (IŞIKSEM) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Felsefe Okulu, 6 Kasım’da başlıyor. 27 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek Felsefe Okulu’nun bu yılki konusu, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan “Friedrich Nietzsche” olarak belirlendi.

Felsefe Okulu’nda Bu Kez Friedrich Nietzsche Var!

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (IŞIKSEM) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Felsefe Okulu, 6 Kasım’da başlıyor. 27 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek Felsefe Okulu’nun bu yılki konusu, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan “Friedrich Nietzsche” olarak belirlendi.

31 Ekim 2019 Perşembe 09:25
Felsefe Okulu’nda Bu Kez Friedrich Nietzsche Var!

“Felsefe Okulu VI” kapsamında Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından verilecek seminerlerde, Friedrich Nietzsche’nin düşünce ve kuramları ele alınacak.

Her biri 60 dakikalık sunum ve 45 dakikalık soru-cevap kısmından oluşan seminerler dizisi, 6 - 13 - 20 ve 27 Kasım tarihlerinde ve 19.00 – 21.00 saatleri arasında FMV Nişantaşı Kampüsü’nde yer alan Sacit Öncel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

IŞIKSEM tarafından 6.’sı düzenlenen ve kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu “Felsefe Okulu VI: Friedrich Nietzsche” sertifika programına katılmak isteyenler http://www.isikun.edu.tr/felsefe-okulu adresinden ya da 444 07 99’dan detaylı bilgi alabiliyor.

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