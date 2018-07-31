Fatih Portakal'dan Sert YKS Eleştirisi!..

YKS Sonuçları açıklandı ama ne öğrenciler, ne veliler ne de konuyla ilgilenenler memnun olmadı. Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden YKS ile ilgili sert eleştiriler yapan bir mesaj paylaştı.

Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sorun nerede? Öğrenmek icin sıralara oturtulan öğrencilerde mi, yoksa görevi öğretmek olan öğretmenlerde mi? Zincirin son halkasi bu sonuçlar. Aslında tüm eğitim zinciri sağlam degil!' ifadelerini kullandı.