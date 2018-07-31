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Fatih Portakal'dan Sert YKS Eleştirisi!..

YKS Sonuçları açıklandı ama ne öğrenciler, ne veliler ne de konuyla ilgilenenler memnun olmadı. Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden YKS ile ilgili sert eleştiriler yapan bir mesaj paylaştı.

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Fatih Portakal'dan Sert YKS Eleştirisi!..

YKS Sonuçları açıklandı ama ne öğrenciler, ne veliler ne de konuyla ilgilenenler memnun olmadı. Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden YKS ile ilgili sert eleştiriler yapan bir mesaj paylaştı.

31 Temmuz 2018 Salı 21:37
Fatih Portakal'dan Sert YKS Eleştirisi!..

YKS Sonuçları açıklandı ama ne öğrenciler, ne veliler ne de konuyla ilgilenenler memnun olmadı. Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden YKS ile ilgili sert eleştiriler yapan bir mesaj paylaştı.

Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sorun nerede? Öğrenmek icin sıralara oturtulan öğrencilerde mi, yoksa görevi öğretmek olan öğretmenlerde mi? Zincirin son halkasi bu sonuçlar. Aslında tüm eğitim zinciri sağlam degil!' ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalFox TvYKS
Yorumlar
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Muhammet Güler 52 dakika önce

BENCE TEOK COK DAHA ADALETLI BIR SISTEMDI. NEDEN KALDIRILDI ANLAMIYORUM. BU SISTEM EGITIM KALITESINI DUSURUR. OZELLIKLEDE LISEDEN ITIBAREN. KALITELI OKULLARA KALITESIS OGRENCILER GIRECEK. BU NEDENDEN DOLAYI ANADOLU LISELERI BASTA OLMAK UZERE BIRCOK IYI LISE DUZ LISE SEVIYESINE DUSECEK. AYRICA SUNUBELIRTMEK ISTIYORUM. OKULLARIMIZDA ARTIK INSAN YERINE ROBOTLAR YETISMEYE BASLADI. OKULLARDA COCUKLARA ISLAMI DINI DEGERLER AHLAKI VE INSANI DERGERLER YA HIC OGRETILMIYOR YADA COK AZ OGRETILIYOR. VARSA YOKSA KITAPLARDAKI KALIP BILGILER. SONRADA KALKIP DIYORUZKI TOPLUMUMUZ NEDEN BUKADAR BOZULMAYA BASLADI.

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Haklı 41 dakika önce

Düzgün bir sistem getiremediler sınavsız geçişleri kapattılar 2milyondan fazla insan sınava girdi barajı geçen 1milyon geriye kalanların seneleri yine geçti

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