Fatih Portakal'dan Sert YKS Eleştirisi!..

YKS Sonuçları açıklandı ama ne öğrenciler, ne veliler ne de konuyla ilgilenenler memnun olmadı. Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden YKS ile ilgili sert eleştiriler yapan bir mesaj paylaştı.
Ünlü Haber Sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sorun nerede? Öğrenmek icin sıralara oturtulan öğrencilerde mi, yoksa görevi öğretmek olan öğretmenlerde mi? Zincirin son halkasi bu sonuçlar. Aslında tüm eğitim zinciri sağlam degil!' ifadelerini kullandı.
BENCE TEOK COK DAHA ADALETLI BIR SISTEMDI. NEDEN KALDIRILDI ANLAMIYORUM. BU SISTEM EGITIM KALITESINI DUSURUR. OZELLIKLEDE LISEDEN ITIBAREN. KALITELI OKULLARA KALITESIS OGRENCILER GIRECEK. BU NEDENDEN DOLAYI ANADOLU LISELERI BASTA OLMAK UZERE BIRCOK IYI LISE DUZ LISE SEVIYESINE DUSECEK. AYRICA SUNUBELIRTMEK ISTIYORUM. OKULLARIMIZDA ARTIK INSAN YERINE ROBOTLAR YETISMEYE BASLADI. OKULLARDA COCUKLARA ISLAMI DINI DEGERLER AHLAKI VE INSANI DERGERLER YA HIC OGRETILMIYOR YADA COK AZ OGRETILIYOR. VARSA YOKSA KITAPLARDAKI KALIP BILGILER. SONRADA KALKIP DIYORUZKI TOPLUMUMUZ NEDEN BUKADAR BOZULMAYA BASLADI.
Düzgün bir sistem getiremediler sınavsız geçişleri kapattılar 2milyondan fazla insan sınava girdi barajı geçen 1milyon geriye kalanların seneleri yine geçti