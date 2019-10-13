Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99028
ALTIN
281.698
DOLAR
5.8739
STERLIN
7.4382
EURO
6.4829

Eski Milli Eğitim Bakanı Avcı: Akıllı tahta, öğretmenleri duman etti

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Etkileşimli tahtalar öğretmen otoritesini duman etti. Çünkü öğretmenler o tahtaları çocuklar kadar başarılı kullanamıyorlardı. Sınıfta öğretmenlerine tahta üzerindeki bir işlemi nasıl gerçekleştireceğini çocuklar tarif etmeye başladılar" dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Avcı: Akıllı tahta, öğretmenleri duman etti

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Etkileşimli tahtalar öğretmen otoritesini duman etti. Çünkü öğretmenler o tahtaları çocuklar kadar başarılı kullanamıyorlardı. Sınıfta öğretmenlerine tahta üzerindeki bir işlemi nasıl gerçekleştireceğini çocuklar tarif etmeye başladılar" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 15:38
Eski Milli Eğitim Bakanı Avcı: Akıllı tahta, öğretmenleri duman etti

Meclis Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında okulların teknoloji ile buluşması için uygulanan ama sonrasında çok sayıda tartışmaya yol açan Fatih Projesi gündeme geldi.

Projenin olumlu-olumsuz etkileri konuşulurken Komisyon Başkanı eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı söz aldı, “Hiç akla gelmeyen bir yan etkisini ben size itiraf edeyim” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Naci Avcı şunları anlattı:

"Etkileşimli tahtalar öğretmen otoritesini duman etti. Çünkü öğretmenler o tahtaları çocuklar kadar başarılı kullanamıyorlardı. Sınıfta öğretmenlerine tahta üzerindeki bir işlemi nasıl gerçekleştireceğini çocuklar tarif etmeye başladılar. Halbuki bizim öğretmen kültürümüzde her şeyin en iyisini, en doğrusunu öğretmen bilir ve çocuklar ondan öğrenirler. Tersine dönünce bu ilişki öğretmenin otoritesi ciddi… Ne yaptık biz de? Hizmet içi eğitimlerde etkileşimli tahta eğitimini öne aldık. Öğretmenlerimiz de normalde dostlar alışverişte görsün kabilinde katıldıkları programlara bu kez can havliyle katılmaya başladı, çünkü sınıfta başlarına ne geleceğini, müşteri memnuniyetinin ne olduğunu orada gördüler."

Anahtar Kelimeler:
eski milli eğitim bakanı avcı akıllı tahta öğretmenleri duman etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Trafikte küçük hata yoktur' projesini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Trafikte küçük hata yoktur' projesini açıkladı
Hukuk Fakültelerinde Girişte Başarı Sıralaması Değişti!
Hukuk Fakültelerinde Girişte Başarı Sıralaması Değişti!
Yurt Dışı Eğitimi İçin Doğru Vize Başvurusu Yapmanın 5 Yolu
Yurt Dışı Eğitimi İçin Doğru Vize Başvurusu Yapmanın 5 Yolu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim