Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erken Seçim Sınav Tarihine Denk Geliyor-YKS Ertelenecek mi?

Erken seçimin yapılacağı tarih, ÖSYM'nin YKS ikinci oturumlarını yapacağı tarihe denk geliyor. Peki ne olacak? Sınav ertelenecek mi?

banner396

Erken Seçim Sınav Tarihine Denk Geliyor-YKS Ertelenecek mi?

Erken seçimin yapılacağı tarih, ÖSYM'nin YKS ikinci oturumlarını yapacağı tarihe denk geliyor. Peki ne olacak? Sınav ertelenecek mi?

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:51
Erken Seçim Sınav Tarihine Denk Geliyor-YKS Ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında erken seçimin 24 Haziran 2018 'de yapılacağını söyledi. Ancak 24 Haziran günü YKS'nin iki oturumu okullarda yapılacak.

Erken seçim tartışmaları bugün sona erdi ve Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimler 24 Haziran'a alındı. Açıklama az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ancak bu tarih YKS'nin iki oturumunun yapıldığı güne genk geliyor.

SINAV ERTELEBİLİR

Seçim tarihi belirlendi ve seçime yaklaşık 2 ay süre kaldı. Ancak büyük ihtimal bu tarihte yapılması planlanan YKS ertelenecek.

Peki sizce ne olmalı? Yorum kısmı aşağıda..

YKS AÇIKLAMASI GELİR GELMEZ HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
Yks Ertelenecek MiÖSYMSınav Takvimi24 Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Celal gulmez 2 saat önce

Secim 1 hafa sonra veya ileri olabilir . Sinav tarihi aylardir belli . Hem de Egitim > Siyaset ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Milyonlarca Öğrencinin Gireceği Sınavın Tarihi Değişti-İşte YKS'nin Yapılacağı Yeni Tarih
Milyonlarca Öğrencinin Gireceği Sınavın Tarihi Değişti-İşte YKS'nin Yapılacağı Yeni Tarih
ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması
ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması
Yeni Sistemde Velilerin Merak Ettiği Önemli Sorulara Cevap MEB'den Geldi
Yeni Sistemde Velilerin Merak Ettiği Önemli Sorulara Cevap MEB'den Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim