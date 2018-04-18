Erken Seçim Sınav Tarihine Denk Geliyor-YKS Ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında erken seçimin 24 Haziran 2018 'de yapılacağını söyledi. Ancak 24 Haziran günü YKS'nin iki oturumu okullarda yapılacak.

Erken seçim tartışmaları bugün sona erdi ve Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimler 24 Haziran'a alındı. Açıklama az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ancak bu tarih YKS'nin iki oturumunun yapıldığı güne genk geliyor.

SINAV ERTELEBİLİR

Seçim tarihi belirlendi ve seçime yaklaşık 2 ay süre kaldı. Ancak büyük ihtimal bu tarihte yapılması planlanan YKS ertelenecek.

Peki sizce ne olmalı? Yorum kısmı aşağıda..

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