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Erdoğan'dan Milli Eğitime Talimat : Kapatın Gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında çalışan ve merdiven altı olarak tabir edilen dershanelerin ve dersliklerin kapatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telefonla arayan Erdoğan ''kapatın gitsin'' talimatı verdi. MEB ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

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Erdoğan'dan Milli Eğitime Talimat : Kapatın Gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında çalışan ve merdiven altı olarak tabir edilen dershanelerin ve dersliklerin kapatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telefonla arayan Erdoğan ''kapatın gitsin'' talimatı verdi. MEB ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:49
Erdoğan'dan Milli Eğitime Talimat : Kapatın Gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında çalışan ve merdiven altı olarak tabir edilen dershanelerin ve dersliklerin kapatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telefonla arayan Erdoğan ''kapatın gitsin'' talimatı verdi. MEB ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün aktardığına göre; Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını ilginç bir şekilde öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanını arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri, kapatın gitsin" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için gece yarısı MEB yetkililerine çalışma başlatılması talimatı verdi ve çalışmalar başlatıldı.

Tek ders kursu adı altında Milli Eeğitim Bakanlığı'ndan izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri hakkında önemli ve bilgilendirici duyurular yapacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 11:16
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