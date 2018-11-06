Erdoğan Burs ve Krediler İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada her öğrenciye ödenecek olan 500 TL'lik burs ve krediler için tarih verdi.

Erdoğan, daha önceki yaptığı açıklamalarda öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere ödenecek olan burs ve kredilerin en az 500 TL olacağını duyurmuştu.

Öğrenciler burs ve kredilerin ne zamandan itibaren 500 tl olarak ödeneceğini merak ediyordu ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. Tıpkı burs ve kredi ücretleri gibi ücretlerin ne zamandan itibaren 500 TL olacağını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 2019 yılının ocak ayından itibaren burs ve kredilerin 500 olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA