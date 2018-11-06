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Erdoğan Burs ve Krediler İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada her öğrenciye ödenecek olan 500 TL'lik burs ve krediler için tarih verdi.

Erdoğan Burs ve Krediler İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada her öğrenciye ödenecek olan 500 TL'lik burs ve krediler için tarih verdi.

06 Kasım 2018 Salı 15:23
Erdoğan Burs ve Krediler İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada her öğrenciye ödenecek olan 500 TL'lik burs ve krediler için tarih verdi.

Erdoğan, daha önceki yaptığı açıklamalarda öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere ödenecek olan burs ve kredilerin en az 500 TL olacağını duyurmuştu.

Öğrenciler burs ve kredilerin ne zamandan itibaren 500 tl olarak ödeneceğini merak ediyordu ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. Tıpkı burs ve kredi ücretleri gibi ücretlerin ne zamandan itibaren 500 TL olacağını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 2019 yılının ocak ayından itibaren burs ve kredilerin 500 olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2018 15:37
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Noname 2 saat önce

Kyk kredi alacak gençlere tavsiyem, araştırın Ocak 2019 da 20.000 tl lik kredi için imza attığınızda eylül 2025 de onu 20.000 olarak değil daha fazla ödeyeceksiniz. Her yıl enflasyon artmaya başladı bunuda dikkate alın.

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. 2 saat önce

Sigortalı çalışmak burs kesiyor mu?
Bu konu hakkında tam olarak bilgisi olan varmı...

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