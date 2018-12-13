Erdoğan Açıkladı! Yeni Eğitim Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını kapsamında temel eğitimden ortaöğretime geçişte yeni sistem hazırlıklarında olduklarını belirterek "Sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak. Yoğun bir şekilde derslik adedini arttıyoruz." ifadelerini kullandı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Yeter artık değiştirmeyin şu sistemi
Desenize yine tutmadı değis5iriyorlar sistemi. Geleceğimizi böyle böyle mahfediyoruz. Çocuklar yazı yazmayı bile öğrenemeden liseye geçiyor. Saygı, sevgi,ahlak vs görüyorsunuz.. Ekonomiyi, tarımı geç en çok bu gençliğe üzülüyorum
Desenize yine tutmadı değis5iriyorlar sistemi. Geleceğimizi böyle böyle mahfediyoruz. Çocuklar yazı yazmayı bile öğrenemeden liseye geçiyor. Saygı, sevgi,ahlak vs görüyorsunuz.. Ekonomiyi, tarımı geç en çok bu gençliğe üzülüyorum
Koskoca Türk devleti'ni ne hale getiriyorsunuz!
Düşman yapsa ancak bu kadar yapar.