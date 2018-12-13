Erdoğan Açıkladı! Yeni Eğitim Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını kapsamında temel eğitimden ortaöğretime geçişte yeni sistem hazırlıklarında olduklarını belirterek "Sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak. Yoğun bir şekilde derslik adedini arttıyoruz." ifadelerini kullandı.

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