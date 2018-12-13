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Erdoğan Açıkladı! Yeni Eğitim Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Erdoğan Açıkladı! Yeni Eğitim Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:58
Erdoğan Açıkladı! Yeni Eğitim Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını kapsamında temel eğitimden ortaöğretime geçişte yeni sistem hazırlıklarında olduklarını belirterek "Sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulacak. Yoğun bir şekilde derslik adedini arttıyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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Öğrenci 4 gün önce

Yeter artık değiştirmeyin şu sistemi

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Vah vaaaah 4 gün önce

Desenize yine tutmadı değis5iriyorlar sistemi. Geleceğimizi böyle böyle mahfediyoruz. Çocuklar yazı yazmayı bile öğrenemeden liseye geçiyor. Saygı, sevgi,ahlak vs görüyorsunuz.. Ekonomiyi, tarımı geç en çok bu gençliğe üzülüyorum

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Vah vaaaah 4 gün önce

Desenize yine tutmadı değis5iriyorlar sistemi. Geleceğimizi böyle böyle mahfediyoruz. Çocuklar yazı yazmayı bile öğrenemeden liseye geçiyor. Saygı, sevgi,ahlak vs görüyorsunuz.. Ekonomiyi, tarımı geç en çok bu gençliğe üzülüyorum

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Yusuf 4 gün önce

Koskoca Türk devleti'ni ne hale getiriyorsunuz!
Düşman yapsa ancak bu kadar yapar.

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