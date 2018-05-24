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Erdoğan Açıkladı: Okullarda Tam Gün Eğitim Verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıkladığı seçim beyannamesinde eğitimin artık okullarda tam gün olarak verileceğini söyledi.

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Erdoğan Açıkladı: Okullarda Tam Gün Eğitim Verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıkladığı seçim beyannamesinde eğitimin artık okullarda tam gün olarak verileceğini söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 18:16
Erdoğan Açıkladı: Okullarda Tam Gün Eğitim Verilecek

Cumhurbaşkanı okulların tam gün eğitim vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki yıldan itibaren okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir"

EĞİTİMDE KALİTE SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

4. başlığı insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek iktidara gelmiştir.

Önümüzdeki yıldan itibaren okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir.

Hedefimizi tarihsel toplumsal kültürel gerçekliğimzin ortaya çıkacağı yerelden evrensel bir eğitim modelini inşa edebilmektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz.

Üniversitelerimizi dünya çağpında markalar çıkaracak kadar yenileyeceğiz. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracağız. Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız.

Kültürümüzün dünyaya tanıtımında önemli yeri olan sinema ve dizilere özel önem vereceğiz. Şu anda cumhurbaşkanlığı külliyesinde 5 milyon kapasiteli kütüphanemiz 24 saat öğrencilerimize açık olacak.

Nüfusu 5 binin üzerindeki her yerin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. Ülkemizde kültür merkezi olmayan il kalmayacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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