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Engellilere Büyük Müjde! MEB’den Büyük Kolaylık! Detaylar Haberimizde!

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli vatandaşlar için yeni bir hizmet sunuyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gereken durumlarda evde eğitim verecek.

Engellilere Büyük Müjde! MEB’den Büyük Kolaylık! Detaylar Haberimizde!

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli vatandaşlar için yeni bir hizmet sunuyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gereken durumlarda evde eğitim verecek.

29 Mart 2019 Cuma 20:40
Engellilere Büyük Müjde! MEB’den Büyük Kolaylık! Detaylar Haberimizde!

Milli Eğitim Bakanlığı yepyeni bir çalışmayı duyurdu. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan engelli vatandaşlardan eğitimlere katılamayacak durumda olanlar için eğitimler evlere taşınacak yani engelli vatandaş evinde eğitim alacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler ve ailelerinin eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak düzenlemeyi hayata geçiriyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden kuruma gidemeyecek durumda olanların, evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacak.

Düzenleme kapsamında bu merkezlere çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine de imkan tanınacak.

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