ehliyet sınavı artık elektronik ortamda yapılacak

Ehliyet sınavı için artık aylarca beklemeye gerek kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) elektronik sınav sistemine geçiş yaptı. Sürücü kurslarındaki eğitimin tamamlanmasından sonran elektronik ehliyet sınavı için randevu almak yeterli oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Sınav sistemine geçiş yaptı. Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirildi. İşte e-Sınav hakkında merak edilenler… e-sınav nasıl yapılır? e-ehliyet sınavı nedir?, ehliyet sınavı nasıl yapılıyor?... Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

e-SINAV NASIL YAPILIR?

e-Sınav, basılı veya matbu evrak yada form kullanılmadan sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar yardımı ile yapılan sınavlara verilen isimdir.

Elektronik sınav tarihleri nasıl belirleniyor?

Ehliyet almak isteyen bir vatandaşın kişinin öncelikle bir sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini bu sürücü kursunda alıyor. Daha sonra sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde ehliyet sınavına giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik eğitimi tamamlayan sürücüler aday yoğunluğuna göre 10 ila 20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

Elektronik sınava girenler direksiyon sınavına ne zaman girebilir?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılıyor. e-sınav bir saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra ortalama 2-3 hafta içinde direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

Elektronik sınava giriş hakkı kaçtır?

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)'tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

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