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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı sınava giren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bugün arama motorlarında en çok sorgulanan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birçok sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınav sonuçları için MEB tarih verdi. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuç tarihi...

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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı sınava giren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bugün arama motorlarında en çok sorgulanan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birçok sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınav sonuçları için MEB tarih verdi. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuç tarihi...

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:03
Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı sınava giren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bugün arama motorlarında en çok sorgulanan ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birçok sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınav sonuçları için MEB tarih verdi. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuç tarihi...

Ehliyet sınavına girip ter döken ve sınavı geride bırakan binlerce sürücü adayı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sorular ve cevaplar duyurusunu bekliyor. Ehliyet sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan sınav bilgileri sayfası üzerinden erişime açılacak. Ehliyet sınav sorularının ve cevaplarının da birkaç gün içerisinde internet üzerinden ilgili müdürlüğün sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Motorlu Taşıt Sürücü Kurunda eğitim görenlerin girdiği ehliyet Sınavı 2018/MTSKS-4 sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile duyuruldu. 2018 yılına ait takvime göre ehliyet sınav sonuçları 1 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. 

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sonuç tarihi


EHLİYET SINAV SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Sürücü Kursu Kursiyerleri, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere elden veya panoya asarak tebliğ edecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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