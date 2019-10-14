“Eğitime Uzanan Yol” 20 ilde kurulan 60 özel sınıfla otizmli çocuklara umut oldu

“Eğitime Uzanan Yol” adlı proje için Eskişehir’de düzenlenen törende konuşan Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, “Edirne’den Ardahan’a binlerce çocuğumuzun hayatına dokunacak çok başarılı bir proje gerçekleştirdik. Daha gidecek çok yolumuz var. Topyekün bir mücadeleyle bu özel çocuklarımızın tümüne ulaşabilir ve onların hayata tutunmalarını sağlayabiliriz” dedi

Tohum Otizm Vakfı, Anadolu’nun dört bir köşesindeki otizmli bireylere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Vakıf, tek tedavi yöntemi olan eğitim alanında, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen “Eğitime Uzanan Yol” projesini başarıyla tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi 2017-2019 yılları arasında TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulandı.

Proje kapsamında otizmli çocukların eğitimi için 20 ilde toplam 60 özel sınıf, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donatıldı. Gidilen illerde 1610 öğretmene özel eğitimler verildi, 1951 aileye ve yerel yönetim temsilcisine ulaşıldı.Öğretmenlerin otizm konusunda mesleki kapasitelerinin artırılması, ailelerin ve bölge halkının otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış sağlanarak otizmli çocukların hayata tutunmalarına destek verildi.

“Eğitime Uzanan Yol” projesi için Eskişehir Cevat Ünügür İlkokulu’nda düzenlenen törende konuşan Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yarımcısı Aylin Sezgin, “Çocuklarımızın hayata tutunmalarına katkı sağlayacak böylesine güçlü bir projeyi gerçekleştirme fırsatı verdiği için TANAP ortaklarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’mıza çocuklarımız adına içten teşekkür ediyorum” dedi.

“Binlerce özel çocuğumuz hayata tutunacak”

Otizme görülme sıklığının 59’da 1’e yükseldiğini ve Türkiye’deki otizmli sayısının 1.3 milyona çıktığını kaydeden Sezgin, “450 bin çocuğumuzun sadece 30 bini tek tedavi olan eğitim imkanına ulaşabiliyor. Bu kabul edilebilir bir rakam değil” diye konuştu.

Aylin Sezgin şunları söyledi: “Erken tanı ve doğru bir eğitim ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor ve gelişim sağlanabiliyor. Tohum Otizm Vakfı olarak 2003’ten beri çalışmalarımızı otizmli çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve toplumsal farkındalık ve kabullenmeyle otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla sürdürüyoruz. Edirne’den Ardahan’a binlerce çocuğumuzun hayatına dokunacak çok başarılı bir proje gerçekleştirdik. Daha gidecek çok yolumuz var. Topyekün bir mücadeleyle bu özel çocuklarımızın tümüne ulaşabilir ve onların hayata tutunmalarını sağlayabiliriz.”

“TANAP halkımızın refahına da güçlü bir katkı sağladı”

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ise açılışta yaptığı konuşmada, “TANAP sadece yarattığı katma değerle Türkiye ekonomisinin istikrarına değil yaptığı sosyal yatırımlarla da halkımız refahına güçlü bir katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin yaklaşık yarım milyonu bulan özel çocukların hayatlarına ışık olacak bu projenin bir parçası olmaktan son derece memnun olduğumuzu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

TOHUM OTİZM VAKFI HAKKINDA:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir.

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